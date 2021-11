Alguns cargos exigem realização das duas modalidades; candidatos devem se atentar aos documentos e atestados médicos

publicado em 04/11/2021

O candidato que por qualquer motivo deixar de apresentar o referido atestado ou apresentá-lo fora do padrão estabelecido nos itens em edital será impedido de realizar e, consequentemente, eliminado (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Os candidatos aprovados nas provas objetivas dos Concursos Públicos 002/2020 e 003/2020 da Prefeitura de Votuporanga estão sendo convocados, através de publicação em edição extra do Diário Oficial Eletrônico do Município no dia 22 de outubro, pelo Poder Executivo a realizarem as provas práticas e também o TAF (Teste de Aptidão Física) neste domingo (7). Os classificados devem se atentar aos horários, locais e documentos e, conforme as orientações relacionadas às medidas para enfrentamento da pandemia do novo Coronavírus, deverão utilizar obrigatoriamente máscara facial de proteção; os que desejarem, podem levar sua própria garrafa de água.Para a participação nas provas práticas e no Teste de Aptidão Física, os candidatos convocados deverão se apresentar portando documento de identidade original com foto, conforme solicitado em edital e chegada com 30 minutos de antecedência do horário designado para o início, utilizando roupas apropriadas (calção, camiseta e tênis). A não apresentação do documento impedirá o candidato de realizar a prova acarretando na desclassificação do concurso público.A realização do TAF pelo candidato exige também atestado fornecido por médico devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina, declarando sua aptidão para a realização dos esforços físicos a serem praticados, com data de no máximo 30 dias de antecedência à data designada para o teste. O candidato que por qualquer motivo deixar de apresentar o referido atestado ou apresentá-lo fora do padrão estabelecido nos itens em edital será impedido de realizar e, consequentemente, eliminado.Os candidatos aprovados na prova objetiva para os cargos de Agente Operacional VI (Alvenaria e Construção) e Agente Operacional V (Serviços Funerários) terão que realizar o Teste de Aptidão Física (TAF) e prova prática; aprovados para o cargo de Agente Operacional V (Manutenção Hidráulica) serão submetidos à prova prática.A realização do TAF para os cargos de Agente Operacional VI (Alvenaria e Construção) e Agente Operacional V (Serviços Funerários) será no domingo a partir das 8h no Centro Social Urbano (CSU), localizado na rua Thomás Paes da Cunha Filho, nº 3.556, bairro Vila Muniz. As provas práticas, também no mesmo dia, serão divididas em dois horários, sendo às 10h para o cargo de Agente Operacional V (Manutenção Hidráulica) e às 13h para os cargos Agente Operacional VI (Alvenaria e Construção) e Agente Operacional V (Serviços Funerários) na Patrulha Agrícola, situada à rua Thomás Paes da Cunha Filho, nº 2.471, bairro Vila Muniz.Os candidatos aprovados na prova objetiva para o cargo de Agente de Combates às Endemias irão realizar Teste de Aptidão Física (TAF) e prova prática no domingo (7/11) em horários diferentes.O TAF será realizado às 8h no Centro Social Urbano (CSU), localizado na rua Thomás Paes da Cunha Filho, nº 3.556, bairro Vila Muniz e, a prova prática, acontecerá a partir das 13h na Patrulha Agrícola, situada à rua Thomás Paes da Cunha Filho, nº 2.471, bairro Vila Muniz.