O experiente advogado comanda a subsecção local desde 2016 e já esteve na presidência em outras cinco oportunidades

publicado em 26/11/2021

Nova diretoria da OAB de Votuporanga: Bruno Dumbra, Miriane Pimenta de Moraes, Adelino Ferrari, Elaine Akita e Josué Carvalho Santos (Foto: A Cidade)

Da redação

O atual presidente da 66ª Subsecção da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), de Votuporanga, dr. Adelino Ferrari, foi reeleito na quinta-feira (25) para mais uma gestão frente à entidade de classe. Dos 602 advogados que votaram, 559 confiaram seus votos nele e na diretoria que encabeça.O experiente advogado, que comanda a subsecção local desde 2016 e já esteve na presidência também em outras cinco oportunidades, disse que essa, provavelmente, será a última vez que disputa o cargo e disse estar honrado com a confiança depositada a ele por seus colegas de classe.“É uma alegria muito grande para este velho advogado estar novamente na frente da Subsecção de Votuporanga e nós esperamos que, com a ajuda de todos da diretoria e todos os advogados da nossa Subsecção, nós tenhamos a oportunidade de fazer uma boa administração, que venha de acordo com o anseio dos advogados de Votuporanga”, disse Adelino.Além dele, foram eleitos Bruno Dumbra (vice-presidente), Miriane Pimenta de Moraes (secretária geral), Josué Carvalho Santos (secretário adjunto) em Elaine Akita (tesoureira). Dr. Adelino acredita que com esse time a OAB local tem muito a ganhar, principalmente pela dedicação de cada um deles à classe.“Hoje [ontem] foi um dia lindo, uma festa da democracia, onde vários advogados tiveram a oportunidade de cumprir o seu compromisso de votar e rever os amigos depois de tempos tão difíceis em razão da pandemia. Só tenho a agradecer a todos os advogados e advogadas de Votuporanga e a minha diretoria, tanto os que deixam, quanto os que entram agora, e deixar o meu compromisso de dar tudo de mim para que essa administração seja coroada de êxito”, concluiu.Além da votação para a 66ª Subsecção, os advogados de Votuporanga também escolheram o presidente estadual da Ordem. Nas três seções montadas na cidade, a chapa Conexão e União, encabeçada pelo atual presidente da OAB/SP, Caio Augusto Silva dos Santos, levou a melhor.Dr. Caio, que tem como vice a advogada Izabel Cristina Barros, teve 416 votos, enquanto a chapa, “Muda OAB”, com Patrícia Vanzolini e Leonardo Sica ficou em segundo lugar ao conquistar o voto de 136 votos. A primeira chapa 100% feminina da história da Ordem, a “A OAB tá on", conquistou 16 advogados da cidade, já a “Inovação e futuro” com Mario de Oliveira Filho e Maria Odete Duque Bertasi teve 11 votos e, por fim, a chapa “Movimento OAB para você” encabeçada por Alfredo Scaff e Suzana de Camargo Gomes, teve 10 votos.