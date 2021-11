Ação percorreu as principais vias da cidade para anunciar a premiação, que contempla um carro 0km e vários vales-compras

publicado em 27/11/2021

Um Fiat/Mobi 0km será sorteado durante a Campanha "Natal para Todos" da ACV (Foto: A Cidade)

Da redação

A ACV (Associação Comercial de Votuporanga) realizou na manhã deste sábado (27) uma carreata pelas principais ruas da cidade para oficializar o início da Campanha “Natal para Todos”, que vai sortear um carro Fiat/Mobi 0km completo e seis vales-compras no valor de R$ 500,00 e outros 12 vales-compras no valor de R$ 300,00. A ação também marca os preparativos para a abertura do comércio em horário especial, que começa no próximo dia 10.

De acordo com o diretor geral da ACV, Vanderlei Junqueira, os comerciantes estão otimistas graças ao avanço da vacinação e a retomada da economia, o que motivou uma campanha à altura das perspectivas.

“A partir de hoje todos os consumidores podem e devem comprar no comércio de Votuporanga e exigir o seu cupom nas lojas participantes, que estão identificadas com o cartaz da promoção. É uma premiação bastante expressiva, afinal, quem não gostaria de ganharq1ualquer um desses prêmios? É muito prazeroso poder realizar uma campanha desse porte principalmente depois de superar um período tão difícil como o que vivemos”, disse Junqueira.

Os comerciários que realizarem a venda aos sorteados ganharão vales-compras de R$ 150,00. Os cupons serão entregues até o dia 31 de dezembro. Nesse período, os sorteios irão acontecer em diversas datas, sendo nos dias 3, 10, 17 de dezembro e 4 de janeiro, sempre às 9h no auditório da ACV.

Horário especial

A carreata da ACV também marca a preparação dos comerciantes para a abertura de suas lojas em horário especial de fim de ano. A programação especial começa no dia 10, junto com a chegada do Papai Noel, que está programada para o mesmo dia.

O horário estendido será praticado de segunda a sexta-feira, das 9h às 22 horas até o dia 23 de dezembro. No dia 24, funcionarão até 18h. Nos sábados de 11 e 18 de dezembro as lojas ficarão abertas das 9h às 18h, mas estarão fechadas nos feriados dos sábados de 25 de dezembro e 1 de janeiro.