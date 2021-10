Secretário de Desenvolvimento, Rodrigo Beleza, havia previsto que em três meses o município recuperaria os empregos perdidos, o que se cumpriu

publicado em 28/10/2021

Rodrigo Beleza, secretário de Desenvolvimento Econômico falou sobre a recuperação dos empregos em Votuporanga (Foto: A Cidade)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.br“Votuporanga registra o pior saldo de empregos da década”. A manchete do, da edição de 30 de julho deste ano preocupou os votuporanguenses, que já vinham de um começo de ano conturbado, em razão da segunda onda da pandemia. Na ocasião o secretário de Desenvolvimento Econômico, Rodrigo Beleza, avaliou os números com cautela, já que estavam diretamente ligados com o fechamento da Vikstar, e cravou: “em dois ou três meses recuperaremos estes empregos perdidos”.A previsão, encarada à princípio como otimismo exagerado, se cumpriu. O balanço do mês de setembro divulgado agora pelo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), órgão vinculado ao Ministério da Economia, revela que Votuporanga não apenas zerou o déficit de empregos perdidos em 2021, como também gerou um saldo positivo de 150 novas oportunidades de trabalho.“Sou uma pessoa otimista por natureza, mas quando fiz aquela análise lá em julho para vocês não se tratava de otimismo, mas sim de uma realidade de tudo que vivenciamos aqui na secretaria. Votuporanga tem um potencial muito grande e aquele momento ruim que vivenciamos na ocasião foi fruto de um desacordo entre empresas [Vikstar e Vivo]. Sabíamos com a vacinação em massa, a formação do nosso Comitê de Retomada, o trabalho do prefeito Jorge Seba e a mudança da lei de incentivo, nós tínhamos certeza que reverteríamos esses números, como de fato aconteceu”, disse o secretário.Agora, com a recuperação dos empregos perdidos, a perspectiva, segundo Rodrigo Beleza, é manter o ritmo de desenvolvimento e oferecer ainda mais oportunidades de trabalho por meio de uma política não apenas de retomada, mas também de crescimento.“Seguimos com um trabalho incansável para gerar emprego e renda em Votuporanga. Nosso próximo passo agora é regulamentar a Lei de Liberdade Econômica e conseguindo isso antes do final do ano vamos conseguir ‘bombar’ abertura de empresas e a geração de empregos”, concluiu.De acordo com os dados do Caged, em setembro 1.163 votuporanguenses foram contratados, enquanto 889 foram demitidos, ou seja, um saldo positivo de 274 novas oportunidades de trabalho criadas.A geração de empregos, na ocasião, foi impulsionada pelos setores de serviço e indústria, que respectivamente contrataram 404 e 356 novos colaboradores, enquanto dispensaram, juntos, 531 funcionários. O único setor a apresentar saldo negativo foi o de comércio, que fechou 11 postos de trabalho, o que deve ser suprido já no próximo mês com as contratações temporárias para as vendas de fim de ano.