O evento que movimenta todos os apaixonados pela cultura nerd, geek e otaku, de Votuporanga e região vai para a sua 6ª edição

publicado em 30/10/2021

O Votu Otaku Fest confirmou a realização da sua 6ª edição, na Concha Acústica, no dia 14 de novembro, 10h às 18h (Foto: Divulgação)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brO evento que movimenta todos os apaixonados pela cultura nerd, geek e otaku, de Votuporanga e região, confirmou a edição deste ano. O Votu Otaku Fest vai para a sua 6ª edição, que acontecerá no dia 14 de novembro, 10h às 18h.Na edição deste ano, o evento contará com a participação do dublador Bruno Carnevale, que trabalhou em séries e animes conhecidos, dublando personagens como o Baron, em Raio Negro, Stefan, em Peaky Blinders, o Nico, Viper, Serra Elétrica, em The Thundermans, além de Peter, em BoJack Horseman e o Doug, em Marvel Spider Man.Depois de quase dois anos sem reunir os amantes da cultura, o evento tem orgulho de ressaltar que é o único na região Noroeste Paulista, que continuou depois da pandemia. “Será o primeiro da região a voltar presencial, estamos felizes com esse retorno”, disse Daniel Alves, organizador do evento.De acordo com Daniel, o evento será gratuito e terá também uma área especial para o K-Pop, o tradicional concurso de Cosplay e K-Pop, uma apresentação da escola punhos unidos de Kung Fu, além de um campeonato de Yu-Gi-Oh! Para mais informações, o contato é por meio do (17) 98115-4725