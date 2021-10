Vítimas relataram que receberam ligações de supostos funcionários da Vigilância Sanitária, que solicitam a continuação do atendimento via WhatsApp e encaminham um código para concretizar o golpe.

publicado em 14/10/2021

A Vigilância Sanitária de Votuporanga alerta sobre golpes que estão sendo aplicados no comércio (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A Vigilância Sanitária de Votuporanga publicou um comunicado que alerta sobre golpes que estão sendo aplicados no comércio.De acordo com o órgão, as vítimas relataram que receberam ligações de supostos funcionários da Vigilância Sanitária, que solicitam a continuação do atendimento via WhatsApp e encaminham um código para concretizar o golpe.A Secretaria da Saúde afirma que a Vigilância Sanitária não realiza atendimentos via WhatsApp e que fiscalizações ou inspeções são feitas presencialmente por fiscais ou servidores devidamente identificados.Em caso de tentativa de golpe, a orientação é para que as vítimas acionem a Polícia Militar.*Com informações do g1