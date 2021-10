Durante o encontro o prefeito agradeceu ao deputado pelos recursos, mas não deixou ele ir embora antes de apresentar um pedido especial

publicado em 23/10/2021

Seba pediu ao deputado Geninho a destinação de R$ 1,5 milhão para realizar parte da obra de revitalização da Avenida Emílio Arroyo Hernandes (Foto: A Cidade)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brO prefeito Jorge Seba (PSDB) abriu na sexta-feira (22) as portas de seu gabinete para receber a visita do deputado federal Geninho Zuliani (DEM). O parlamentar veio conferir as obras de preparação da área onde será construída a ciclovia da Estrada do 27, para onde destinou recursos na ordem de R$ 1 milhão.Durante o encontro o prefeito agradeceu ao deputado pelos recursos, mas não deixou ele ir embora antes de apresentar um pedido especial. Com uma pasta em mãos, ele pediu ao parlamentar a destinação de R$ 1,5 milhão para realizar parte da obra de revitalização da Avenida Emílio Arroyo Hernandes, principal via de acesso à região Norte de Votuporanga.Sem titubear, o deputado pegou a pasta e colocou debaixo do braço. “Eu considero isso um sim", brincou Jorge. "Pode contar", respondeu Geninho que complementou: "será uma emenda impositiva, até março ou abril do ano que vem este recurso estará liberado", concluiu.A emenda de Geninho se soma agora aos outros R$ 1,5 milhão já conquistados pelo prefeito Jorge Seba junto ao presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, Carlão Pignatari (PSDB). Com isso o prefeito já tem R$ 3 milhões para dar início a uma de suas principais propostas de governo.“Temos uma meta de ampliar o número de vagas de estacionamento na Avenida Emílio Arroyo Hernandes que tem um comércio pujante e que se fortalece a cada dia. Além disso, aquela Avenida naturalmente conta com fluxo intenso de veículos que precisa da nossa atenção”, explicou o prefeito.A visita do deputado teve início no gabinete da Prefeitura e, em seguida, a comitiva, que também contou com a presença de Carlão Pignatari, visitou a Estrada do 27 e a Avenida Emílio Arroyo Hernandes.“As melhorias na Avenida do Pozzobon são uma promessa de campanha do prefeito para a região Norte. Será uma série de questões como, por exemplo, o aumento no número de vagas de estacionamento. Fico feliz em ajudar é um município muito especial, todo o dinheiro que você põe é muito bem aplicado, é uma cidade muito bem administrada. Acredito que Votuporanga tem muito a crescer e sinto que represento muito a cidade, não só em emendas, mas em discursos, votações”, completou.Em meados de agosto, a Prefeitura iniciou o preparo da área para receber a obra da ciclovia às margens da Estrada Municipal Adriano Pedro Assi, conhecida como Estrada do 27. Atualmente, máquinas da Secretaria de Obras trabalham no serviço de terraplenagem para posteriormente receber a obra que está em fase de licitação.“É um motivo de muita alegria, ver uma obra iniciada como essa, os caminhões fazendo terraplanagem, aqui ao lado da estrada do 27 para melhorar a qualidade da vida dos ciclistas que elegeram essa rodovia para praticar seus esportes, mas que trazia uma série de inseguranças, principalmente, no trânsito, possíveis acidentes. Foi feito o pedido, nossa emenda chegou, vendo a obra sendo executada é muito prazeroso e em breve estaremos aqui para poder inaugurá-la”, afirmou o deputado em entrevista exclusiva aoO trecho da Estrada que receberá a obra será entre a rotatória de entrada da cidade e o cruzamento com a linha férrea, totalizando cerca de 4,2 km. O projeto da obra foi apresentado para o deputado federal Geninho Zuliani. Segundo a secretária de Planejamento, Tássia Coleta, a ciclovia será bidirecional e terá largura de 3 metros, com espaço também para caminhada e ponto de apoio com local apropriado para descanso dos ciclistas e manutenção das bicicletas.“Temos que agradecer ao deputado Geninho Zuliani por destinar recursos para construção dessa ciclovia na Estrada do 27. Sabemos que, hoje, a prática do ciclismo em Votuporanga vem ganhando novos adeptos diariamente e, a partir desta obra concluída, oferecemos um local seguro e adequado para quem quer pedalar e também caminhar”, disse o prefeito Jorge Seba.