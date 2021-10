Candidatos devem comparecer ao Centro de Informações Culturais e Turísticas 'Marão Abdo Alfagali' no dia 08 deste mês, às 8h, com a documentação necessária para serem admitidos

publicado em 02/10/2021

A Prefeitura divulgou as listas de convocação dos candidatos que foram aprovados em quatro concursos e um processo seletivo (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brA Prefeitura divulgou as listas de convocação dos candidatos que foram aprovados em quatro concursos e um processo seletivo, abertos entre 2017 e 2019.No total, 30 candidatos aprovados foram convocados. As listas foram publicadas no Diário Oficial Eletrônico.De acordo com o documento, os candidatos devem comparecer ao Centro de Informações Culturais e Turísticas “Marão Abdo Alfagali” - que fica na avenida Francisco Ramalho de Mendonça, nº3112 – no dia 08 deste mês, às 8h, com a documentação necessária.A relação de documentos para a admissão está disponível no site da Prefeitura (votuporanga.sp.gov.br). Para acessá-la, o candidato deve clicar em “Cidadão” e, depois, em “Concursos” e buscar pelo concurso/processo seletivo no qual se inscreveu.Os concursos foram para os seguintes cargos: Educador Infantil (001/2019); Agente Operacional I – Serviços Gerais e Técnico do Executivo VIII – Administração Geral I (002/2019); PEB I e PEB II – Artes (002/2017); Agente Operacional I – Serviços Gerais, Educador Social I e Especialista em Saúde XI – Odontologia (003/2017). Já o processo seletivo (01/2019) foi para o cargo de Professor da Educação Básica I.Educador InfantilBruno Vinicius DamacenaJulia Lopes de CarvalhoBianca Liz de AlmeidaAgente Operacional I – Serviços GeraisRobson Damiao dos SantosRafael Pereira CarneiroTécnico do Executivo VIII – Administração Geral IDiogo Medeiros de Oliveira MarcosPEB ILuciana Alves e SilvaPEB II – ArtesAna Paula Navarrete MunhozNaiara Bacani PizarroAgente Operacional I – Serviços GeraisMarcia Sueli Hongaro ZanettiSolange Aparecida dos SantosEducador Social IFernanda Cristina Silva de MattosEspecialista em Saúde XI – OdontologiaEluana Pamela Pinheiro VorussiGláucia Fernandes PoianiRosa Maria Rodrigues SimõesRosa Helena LuizNilce Cândida Martins LucasMarisa Pansani de OliveiraSandra Elidia MonteiroJuscilea Bernardes MachadoFabiana Nogueira MunizViviane Alves PereiraSílvia Mara Amaral CasaliLucineide Socorro Dantas da SilvaMichely Leite JeuckenIlza Aparecida Brito Campos BorgesCamila Favaro FranchiniVanessa PereiraTalita de Castro Pietrobon MaschiettoAparecida Davanzo(Fonte: Prefeitura de Votuporanga)