Oito concursos abrem inscrições nesta segunda-feira (25) para preencher quase três mil vagas

publicado em 25/10/2021

Além das vagas abertas para preenchimento imediato, há concursos para formação de cadastro de reserva (Foto: Pixabay)

Inscrições: até 25/11/2021

43 vagas

Salários de até R$ 10 mil

Cargos de nível fundamental, médio e superior

Veja o edital

Inscrições: até 23/11/2021

82 vagas

Salários de até R$ 30.404,42

Cargo de nível superior

Veja o edital

Inscrições: até 05/11/2021

3 vagas

Salários de até R$ 4.025,90

Cargos de nível superior

Veja o edital

Inscrições: até 23/11/2021

106 vagas

Cargos de nível superior

Veja o edital

Inscrições: até 02/11/2021

2 vagas

Cargos de nível superior

Veja o edital

Inscrições: até 08/12/2021

2.700 vagas

Salários de até R$ 3.360,33

Cargos de nível médio

Veja o edital

Inscrições: até 16/11/2021

Salários de até R$ 1.195,99

Cargos de nível fundamental

Veja o edital

Inscrições: até 21/11/2021

30 vagas

Salários de até R$ 4.556,57

Cargos de nível fundamental, médio e superior

Veja o edital

Pelo menos 116 concursos públicos no país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (25) para preencher 17,1 mil vagas. Há oportunidades para todos os níveis de escolaridade.Além das vagas abertas para preenchimento imediato, há concursos para formação de cadastro de reserva – ou seja, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.Nesta segunda-feira, pelo menos oito órgãos abrem o prazo de inscrições para preencher quase 3 mil vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade.O maior concurso é o da Polícia Militar de São Paulo. São 2,7 mil vagas. Veja abaixo as informações de cada concurso:*Com informações do g1