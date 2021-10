O prefeito se reúne nesta quarta-feira (20) com o secretário da Agricultura, Itamar Borges, onde também apresentará outros pleitos para o setor

publicado em 19/10/2021

Jorge Seba se reunirá com o secretário estadual de Agricultura, Itamar Borges, para apresentar várias demandas do município (Foto: Assessoria/A Cidade)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brO prefeito Jorge Seba (PSDB) cumpre agenda nesta quarta-feira (20) em São Paulo, na Secretaria de Agricultura e Abastecimento, onde irá solicitar a inclusão de Votuporanga no programa “AgroSP+Seguro”, que vai garantir mais segurança na zona rural, em uma ação conjunta entre o Estado e os municípios. Ao deputado licenciado, Itamar Borges (MDB), que hoje comanda a Pasta, Seba ainda apresentará outras demandas para o setor.Por meio do “AgroSP+Seguro”, o Governo de São Paulo vai entregar viaturas específicas para o trabalho de ronda na zona rural. Na primeira fase, a Secretaria de Agricultura e Abastecimento vai enviar 250 caminhonetes a municípios em diversas regiões do estado.Os veículos, modelo 4x4 a diesel turbo e cabine dupla, terão identidade visual do programa e serão adaptados com giroflex e tecnologias como GPS e rádio comunicador. Caberá às administrações municipais, com a participação da Guarda Municipal ou da Polícia Militar (no caso de Votuporanga por meio da Atividade Delegada), a estruturação do esquema de segurança nas áreas rurais.“Vamos dar proteção aos nossos produtores rurais, que muitas vezes são vítimas de furtos de gado, furtos de materiais de trabalho e até de roubos com situação de violência. Nós pedimos duas viaturas para dar mais proteção para a nossa zona rural”, explicou o prefeito em entrevista àAinda durante o encontro com o secretário, Seba pretende formalizar a participação do município no programa “Novo Melhor Caminho”, para a recuperação de mais de 6km de estradas rurais da cidade.“O objetivo é deixar as nossas estradas rurais em um estado muito bom. É uma solicitação de todos os proprietários rurais, e em Votuporanga há uma situação peculiar, onde temos cerca de duas mil pequenas propriedades rurais, ou seja, já centenas de pessoas que precisam de boas condições para escoar a sua produção”, completou.Além da inclusão nos dois programas, o prefeito pedirá também a destinação de um caminhão pipa traçado, para atuar no combate a incêndios em áreas de mata, assim como a renovação da frota da “patrulha agrícola”, para a conservação de estradas rurais.