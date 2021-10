Edital completo foi publicado no Diário Oficial; interessados poderão fazer suas inscrições até o dia 27

publicado em 20/10/2021

A Secretaria Executiva dos Conselhos da Secretaria de Direitos Humanos ficará responsável pelo recebimento da documentação (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

O Conselho Municipal de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra (CMPDCN), da Secretaria de Direitos Humanos, informa que estão abertas as inscrições para o processo seletivo que selecionará novos membros do colegiado para a gestão 2021-2023. O edital completo foi publicado no Diário Oficial do município, na. O prazo das inscrições termina no dia 27 de outubro, às 13h.A Secretaria Executiva dos Conselhos da Secretaria de Direitos Humanos ficará responsável pelo recebimento da documentação dos interessados em fazerem parte do Conselho.Poderão se inscrever negros, afrodescendentes e indígenas; pessoas interessadas e colaboradores na cultura negra; e outros que tenham por objetivo a defesa dos direitos humanos, seja qual for o seguimento.Serão necessárias as seguintes documentações: comprovante de residência no município de Votuporanga; RG e CPF, que devem ser entregues na Secretaria de Direitos Humanos, localizada na rua São Paulo 3771, Centro.A eleição e composição da mesa diretora ocorrerão no dia 28 de outubro de 2021, na Secretaria de Direitos Humanos, às 9h. A posse será realizada logo na sequência, às 10h.O secretário de Direitos Humanos, Emerson Pereira, destaca que o Conselho da Comunidade Negra atua em ações de articulação, proposição e acompanhamento de políticas públicas de combate ao racismo, à discriminação racial, e de promoção da igualdade racial, sendo este de grande importância para a sociedade. “Contamos ainda com o apoio do prefeito Jorge Seba (PSDB), que sempre nos garante suporte em todas as ações da Secretaria".