Imagem do homem carregando o peixe nas costas viralizou nas redes sociais no fim de semana

publicado em 04/10/2021

As fotos do peixe e do homem carregando-o nas costas viralizaram nas redes sociais no fim de semana (Fotos: Reprodução/Redes sociais)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brUm homem pescou um pirarucu “gigante” na represa do Parque da Cultura de Votuporanga. As fotos do peixe e do homem carregando-o nas costas viralizaram nas redes sociais no fim de semana.Na internet, muitos discutiram sobre a pesca. Isso porque ela é proibida no local – que, inclusive, tem placas que sinalizam a proibição -, mas algumas pessoas a defenderam por, neste caso, se tratar de uma espécie predadora de peixe.