O jovem de 25 anos, de Votuporanga, estudava medicina e pode estar envolvido no crime em Pedro Juan Caballero

publicado em 13/10/2021

O jovem de 25 anos, de Votuporanga, estudava medicina e pode estar envolvido no crime em Pedro Juan Caballero (Foto: Departamento contra Crime Organizado do Paraguai/Twitter)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brUm votuporanguense foi preso no início desta semana como um dos suspeitos de participar do assassinato de cinco pessoas em Ponta Porã (MS) e em Pedro Juan Caballero (Paraguai), em crimes que ocorreram em menos de 24h. O jovem de 25 anos, de Votuporanga, estudava medicina e está sendo investigado por envolvimento com o PCC.Em meio a uma escalada de crimes, o atentado aconteceu na madrugada do sábado (10) em frente a uma boate. Segundo o apurado, os atiradores chegaram em uma caminhonete e efetuaram mais de cem disparos.A suspeita é de que os assassinos tivessem como alvo Osmar Vicente Álvarez Grance, de 32 anos, conhecido como Bebeto, que também foi morto. Além dele,três mulheres foram mortas:Hayllee Carolina Acevedo Yunis, filha do governador do estado paraguaio de Amambay, e as brasileiras Rhannya Jamilly Borges de Oliveira e Kalline Reinoso de Oliveira, estudantes de medicina.A polícia apura a suspeita de que Bebeto teria sido morto devido ao suposto envolvimento na prisão de 14 criminosos do PCC em uma lavanderia no dia 23 de março. Os membros da facção, por essa versão, suspeitariam que o homem possa ter dado informações à polícia que resultaram na operação.De acordo com a polícia paraguaia a suspeita é de que as mortes sejam um acerto de contas do PCC (Primeiro Comando da Capital). Bebeto teria sido morto devido ao suposto envolvimento na prisão de 14 criminosos do PCC em uma lavanderia no dia 23 de março.Além do votuporanguense, identificado como H. F., foram presos mais cinco suspeitos brasileiros, um deles, inclusive, de São José do Rio Preto.Os homens foram presos em uma casa no bairro de Cerro Cora'i, em Pedro Juan Caballero. No local, também foram apreendidos três veículos, documentos de carros, celulares, joias e substância parecida com maconha. Eles foram transferidos para Assunção.As mortes se somam a outras que vêm sendo registradas desde o mês passado. No final de setembro, o corpo de um brasileiro decapitado foi encontrado em Pedro Juan Caballero.No fim de semana passado, o primeiro assassinato ocorreu no lado brasileiro da fronteira, em Ponta Porã. A vítima foi o vereador local Farid Afif (DEM), de 37 anos, assassinado a tiros de pistola enquanto andava de bicicleta. Conforme a Polícia Civil, o autor dos disparos estava em uma moto.**Com informações da Folha de SP