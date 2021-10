Órgão é consultivo e terá por missão criar condições para uma participação efetiva dos jovens votuporanguenses na construção de ações e políticas públicas para a juventude

publicado em 01/10/2021

A criação do Conselho foi uma das exigências do Governo do Estado para o município ser contemplado com uma das unidades da Casa da Juventude (Foto: Reprodução/Prefeitura de Votuporanga)

A Prefeitura de Votuporanga, por intermédio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, concluiu mais uma fase da criação do Conselho Municipal da Juventude, o edital de chamamento público e processo seletivo com vistas à eleição dos representantes da sociedade civil.Encerrado o período de inscrições e de análise dos documentos apresentados, foram habilitados para compor o órgão, os seguintes jovens: João Vitor Ferrarez, representando o Léo Clube; Caroline Pontes Barboza, do Rotaract Clube; Diego André Osti Antoniassi, da Searvo; Izadora Moro Sampaio, representando a Pastoral da Juventude da Catedral Nossa Senhora Aparecida; e, Karen Monik Vieira da Silva, da Associação Cultural Arte Solidária.O cronograma estabelecido prevê, agora, o período para interposição de recursos, até 06 de outubro, não havendo intercorrências, o prefeito Jorge Seba nomeará por decreto, os integrantes representantes da sociedade civil e mais os representantes da Prefeitura. No dia 14 de outubro, está prevista a eleição da primeira diretoria.A criação do Conselho foi uma das exigências do Governo do Estado para o município ser contemplado com uma das unidades da Casa da Juventude, anunciadas pelo Governador João Doria em junho deste ano. Será um espaço multiuso com ações de incentivo à qualificação, empreendedorismo, área de trabalho colaborativo e busca de oportunidades de emprego e renda.“O Conselho e a Casa da Juventude irão estimular a criação de novos projetos e negócios entre o público juvenil, já que pretendemos incentivar o coworking, oportunizando que os próprios jovens possam desenvolver projetos empresariais em vários setores da economia", destaca o secretário de Desenvolvimento Econômico, Rodrigo Beleza.Tão logo recebeu a notícia de que Votuporanga havia sido contemplada com uma unidade da Casa da Juventude, o prefeito Jorge Seba já definiu o local onde o órgão será construído, que será na Avenida Prefeito Mário Pozzobon, esquina com a Avenida José Martins Miraveti, em uma área de 240 m².O terreno foi vistoriado em julho, pelos técnicos do Governo do Estado, sendo devidamente aprovado. A previsão de início das obras é para este ano. A conquista foi intermediada pelo Deputado Carlão Pignatari e a Unidade será administrada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, mas contará também com a participação das pastas da Educação, Esportes e Lazer, Saúde, Assistência Social e Cultura e Turismo.