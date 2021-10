Deputado votuporanguense segue no cargo até 2 de novembro e deve cumprir uma extensa agenda pelo interior do estado

publicado em 27/10/2021

Em uma sessão solene, no Palácio 9 de Julho, o presidente da Alesp, deputado Carlão Pignatari, foi empossado oficialmente para o cargo de governador em exercício (Foto: Alesp)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brEm uma sessão solene, realizada no final da tarde de terça-feira (26), no Palácio 9 de Julho, sede do Legislativo paulista, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deputado Carlão Pignatari (PSDB), foi empossado oficialmente para o cargo de governador em exercício. Ele segue no cargo até o próximo dia 2 de novembro, enquanto o governador João Doria (PSDB) e seu vice Rodrigo Garcia (PSDB) estão em viagem para o exterior.Após a cerimônia, Carlão fez seu primeiro discurso como governador em exercício e disse que o momento é de extrema importância e um sonho realizado em sua vida."Vocês podem ter certeza que hoje eu não conseguiria ser governador de São Paulo em exercício se não tivesse tido o apoio desta Casa nos últimos dois anos e meio. São muitas discussões, mas com muita conversa e diálogo acho que nós conseguimos fazer juntos um Parlamento muito melhor", declarou. "Pode ter certeza que eu vou honrar cada segundo, cada minuto desse meu momento de governador do Estado de São Paulo", completou.Autoridades de todo o estado acompanharam a cerimônia de posse e prestaram homenagens ao deputado votuporanguense. Na região, prefeitos, vereadores e lideranças partidárias enviaram congratulações ao novo governador, como foi o caso do prefeito Jorge Seba (PSDB).“O dia é de alegria e honra para todos nós, votuporanguenses. O nosso amigo deputado e presidente da Alesp, Carlão Pignatari, assumiu o cargo de governador de SP, orgulho para todos nós. Carlão tem feito um excelente trabalho para toda a nossa região e deixará a sua marca também como governador nos próximos dias”, disse o prefeito.O vice-prefeito, Cabo Valter (MDB), também parabenizou Carlão. “Esse é um feito muito importante para o noroeste paulista e especialmente para Votuporanga, que terá um representante no exercício do Governo do Estado. Me sinto orgulhoso de que um ex-prefeito de Votuporanga esteja neste posto. Deputado Carlão, receba os votos de sucesso de seu amigo e vice-prefeito de Votuporanga Cabo Valter, e conte sempre conosco e com nosso apoio”, concluiu.Já em seu primeiro dia como governador em exercício, Carlão Pignatari, cumpre uma extensa agenda, começando em Uchoa, às 10h15, onde realiza a entrega de uma creche escola e autoriza investimentos para pavimentação.Às 12h40, em São José do Rio Preto, anuncia a nova fase do Corujão da Saúde com foco em Oftalmologia e um Centro de Longevidade Ativa para o município. Às 14h30, em Mirassol, Carlão Pignatari anuncia investimentos para saúde e infraestrutura.Às 16h10, em José Bonifácio, autoriza a construção de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) e às 17h45, em Monte Aprazível, divulga investimentos para infraestrutura. O Governador em exercício também fará a entrega de vouchers do programa Vale Gás e cestas do Alimento Solidário.