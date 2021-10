Ao todo, 11 vereadores votaram contra e três a favor; saiba como foi a votação

publicado em 04/10/2021

Votação terminou com 11 contrários e três favoráveis ao projeto (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

A Câmara Municipal de Votuporanga rejeitou nesta terça-feira, por 11 votos a três (presidente da Casa só votaria em caso de empate) o projeto de lei que tinha como finalidade instituir a Taxa de Lixo no município. Com a decisão, a proposta segue para o Executivo, que terá que encontrar outra forma de atender às determinações do Marco Legal do Saneamento Básico.

Na tribuna se posicionaram apenas os vereadores Jurandir Benedito da Silva, o Jura (PSB), Osmair Ferrari (PSDB), Thiago Gualberto (PSD) e Chandelly Protetor (Podemos). Apenas o primeiro justificou seu voto favorável, enquanto os demais explicaram porque votariam contra a iniciativa.

No final, Jura, Sueli Friosi (Avante) e Daniel David (MDB) votaram favorável ao projeto, enquanto Professor Djalma (Podemos), Jezebel (Podemos), Chandelly (Podemos), Edinalva Azevedo (DEM), Mehde Meidão (DEM), Carlim Despachante (PSDB), Osmair Ferrari (PSDB), Nilton Santiago (MDB), Valdecir Lio (MDB), Cabo Renato Abdala (Patriota) e Thiago Gualberto (PSD) votaram contra.