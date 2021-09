Palestras foram desenvolvidas pelo setor de Gestão de Talentos, nos dois campi da instituição

publicado em 14/09/2021

O mês, que é voltado para o combate e prevenção ao suicídio, marca a primeira intervenção do programa Satis da Unifev (Foto: Divulgação/Unifev)

O setor de Gestão de Talentos da Unifev promoveu palestras nos dois campi da instituição (Centro e Cidade Universitária), em alusão à campanha Setembro Amarelo. O mês, que é voltado para o combate e prevenção ao suicídio, marca a primeira intervenção do programa Satis, apresentado recentemente.

Distribuídas em quatro dias para alcançar o maior número de colaboradores possível e respeitar os protocolos de prevenção da Covid-19, as apresentações foram realizadas nos auditórios Prof. Antônio Seba, nos dias 09 e 13; e Prof. José Camilo Bertolozzi, nos dias 10 e 14.

Os eventos contaram com a participação da coordenadora do projeto, a psicóloga e docente da Unifev, Adriana. S. de Oliveira Botelho, e a abordagem do conteúdo foi feita pela aluna do curso de Psicologia, Laura Buosi.

“Ao montar essa apresentação, parei para pensar sobre o quanto o suicídio está próximo de nós, seja por familiares, amigos, vizinhos ou desconhecidos da nossa cidade, por isso, o assunto não pode ser um tabu”, explicou.

Para Adriana, o momento foi um marco para o curso de Psicologia, os colaboradores e a instituição. “Está sendo implantado, aqui, na Unifev, o programa Satis, idealizado para melhorar a qualidade de vida e bem-estar no ambiente de trabalho, além de poder dar início às atividades em um período tão significativo que é o Setembro Amarelo. Temos um terreno fértil para trabalhar e já temos feedback positivo em relação ao início das atividades”, concluiu.

Programa Satis

Coordenado pela psicóloga e docente Adriana. Botelho, o projeto está sendo desenvolvido em parceria com o setor de Recursos Humanos e busca propor intervenções, acompanhar, planejar, coordenar, avaliar ações, políticas e diretrizes na área de Gestão de Pessoas, cuja premissa é: “Pessoas satisfeitas produzem mais”.

Setembro Amarelo

No Brasil, a campanha Setembro Amarelo foi criada em 2015, pelo CVV (Centro de Valorização da Vida), pelo CFM (Conselho Federal de Medicina) e pela ABP (Associação Brasileira de Psiquiatria). O objetivo é associar a cor ao mês que marca o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio (10 de setembro).