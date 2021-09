Apae, Recanto Tia Marlene e Idav uniram esforços para continuarem amparando as pessoas com deficiência em Votuporanga

publicado em 21/09/2021

Taiza da Costa, da Apae local; Rosane Lim, do Recanto Tia Marlene; e Neide Hengler, do Idav, falaram sobre os trabalhos das instituições (Foto: A Cidade)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brPara algumas pessoas, esta terça-feira (21) é apenas um dia comum. Para outras, é um dia muito significativo. Isso porque celebra-se, hoje, o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência. O marco faz parte da campanha que colocou mais uma cor neste mês: Setembro Verde, que visa a inclusão social das pessoas com deficiência.Para falar sobre este contexto e os trabalhos realizados em Votuporanga voltados a este público, vieram aos estúdios da rádio: Taiza Silva Pereira da Costa, psicóloga da Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Votuporanga; Rosane Lim, diretora pedagógica do Recanto Tia Marlene, que estava acompanhada no Leonardo, do setor administrativo da instituição; e Neide Hengler, coordenadora do Idav (Instituto do Deficiente Audiovisual de Votuporanga).“Trabalhamos e nos esforçamos na luta, na defesa, na garantia dos direitos dessas pessoas. Seja a Apae, o Idav ou o Recanto Tia Marlene. Votuporanga conta, hoje, com essas três instituições que se desdobram no cuidado dessas pessoas e na defesa dos direitos, garantindo tudo que é previsto na lei brasileira de inclusão”, disse Taiza.Ao todo, as instituições atendem 260 votuporanguenses: 165 na Apae, 67 no Recanto Tia Marlene e 28 no Idav.De acordo com a psicóloga Taiza, a campanha Setembro Verde existe há seis anos e surgiu numa Apae do interior do estado de São Paulo. “A campanha Setembro Verde teve início no ano de 2015. Foi uma iniciativa da Apae de Valinhos, na época, e a Federação do Estado de São Paulo instituiu essa campanha como um movimento no estado todo. Alguns outros estados brasileiros apoiam também a causa. E a Apae de Votuporanga também se envolve nesse movimento ao longo do mês de setembro”, contou.Em Votuporanga, existe uma lei municipal recente que reforça o apoio à campanha. É a lei nº6.055, sancionada em 2017, que, segundo a psicóloga da Apae, apoia todas as iniciativas voltada ao Setembro Verde.Quando se fala sobre inclusão das pessoas com deficiência, umas das primeiras associações que se faz é ao mercado de trabalho. Mas o Leonardo, do Recanto Tia Marlene, apontou que a questão vai além disso.“A inclusão não diz respeito só a incluir no mercado de trabalho, mas possibilitar com que essas pessoas possam ter a possibilidade de experimentar a vida na sua integralidade”, disse.A psicóloga disse que, no geral, o contexto das pessoas com deficiência teve avanços, com melhorias em relação à discriminação e exclusão social. Mas disse que “é preciso avançar sempre” e ressaltou a necessidade de investimentos e defesa dos direitos dessas pessoas.Já Leonardo fez algumas ressalvas sobre isso. “Apesar de existir uma garantia legal de todos esses direitos, nós estamos aqui [na rádio] porque essas garantias estão no papel, mas, na efetividade, não [estão]. Então o terceiro setor vem para cumprir o papel que muitas vezes o Estado não cumpre, mesmo sendo obrigado, pela Constituição e Estatuto da Criança e do Adolescente”, explicou.Para ele, as pessoas com deficiência precisam de “um olhar de integração”. E a campanha do Setembro Verde ajuda nisso também. “O Setembro Verde vem para isso, dar espaço para a nossa voz, para que as pessoas entendam que esse trabalho envolve muito mais do que mercado de trabalho e captação de recursos”, explicou.No caso de Votuporanga, ele disse que o município está “bem articulado” nessa questão. Porém, os recursos para essas instituições ainda são escassos. Por isso, elas organizam atividades e campanhas de arrecadação.“Temos uma lista de espera, porque, além do apoio do poder público, trabalhos com recursos próprios. No caso, para a gente atender mais pessoas, a gente teria que ter mais dinheiro. E é complicado. Então, a gente vive de doações. As pessoas doam tanto dinheiro quanto alimentos. Algumas empresas de Votuporanga fazem campanha para arrecadar dinheiro para as nossas instituições”, contou Neide, do Idav.A psicóloga Taiza contou que o trabalho de conscientização sobre as especificidades (e potencial) das pessoas com deficiência também é feito com as famílias delas.“O nosso trabalho, neste mês, está voltado a incentivar essas famílias a acreditar, inclusive, na pessoa com deficiência que têm em casa. Potencializá-los, aprimorar essas competências parentais para desenvolvê-los, buscando sempre a independência funcional dessa pessoa, a autonomia, respeitando o princípio da dignidade humana”, disse.Quem ecoou essa fala foi Rosane Lim, do Recanto Tia Marlene. “Agora, a ênfase é para o Setembro Verde, mas nós sempre trabalhamos para incentivar e amparar essas famílias para elas acreditarem que é possível, sim, aquele aluno conseguir algo melhor para a sua vida”, explicou.