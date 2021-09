Ação integra programação e celebrará o "Dia Mundial Sem Carro"; conscientização também alerta para importância sobre serviço de entregadores

publicado em 21/09/2021

Nesta quarta-feira (22), a partir das 19h na praça Santa Luzia, haverá um passeio ciclístico para celebrar o ‘Dia Mundial Sem Carro’ (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

No primeiro dia de programação da Semana Nacional de Trânsito, que teve início na segunda-feira (20), pela Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança de Votuporanga, foram realizadas ações de conscientização para a população, por meio de orientações no portão de entrada e saída da escola municipal "Deputado Narciso Pieroni"; na rua Amazonas, defronte à praça central da Catedral "Nossa Senhora Aparecida" e também aferição de pressão arterial com o apoio do Sest/Senat, no Terminal Central de Ônibus, na rua São Paulo.Sob o tema "Responsabilidade: pratique no trânsito", vem sendo desenvolvida uma ação em função dos entregadores, com peças publicitárias divulgando e orientando para que consumidores possam incluir um aviso de segurança alertando aos profissionais desse setor sobre a importância da vida no trânsito.Nesta quarta-feira (22), a partir das 19h na praça Santa Luzia, haverá um passeio ciclístico para celebrar o "Dia Mundial Sem Carro". A atividade percorrerá as seguintes ruas: largada na praça pela rua São Paulo, indo até Manoel Jacinto Muniz, seguindo até a Pernambuco com destino à rua São Carlos, dando volta no Sesi, retornando pela São Paulo, passando pela Governador Fernando Costa em direção à Amazonas até Amapá para retornar à praça.A Semana Nacional de Trânsito segue até sexta-feira (24). Confira abaixo a programação:- 6h45Escola "Professor Faustino Pedroso"Avenida Wilson Foz- 9hPedágio educativo na rua Alagoas (Concha Acústica)Avenida Francisco Villar Horta com Rua Santa Cruz (rotatória)- 12hColégio CeltasAvenida Deputado Aureo Ferreira com Rua João Villar Pontes (rotatória)Avenida Nasser Marão (Unifev Cidade Universitária – próximo à passarela)Avenida Paulino das Neves com Avenida das Nações (rotatória)- 19hPasseio ciclístico com saída da Praça Santa Luzia- 6h30Avenida José Marão Filho (Polícia Rodoviária – tenda)- 6h45Escola Coopevo Dinâmica- 9hAvenida da Saudade (faixa de pedestre defronte AME)Rua São Paulo com Rua Padre Izidoro C. Paranhos (terminal da circular)- 11h30Piconzé Centro Educacional na rua Rio de JaneiroAvenida Prestes Maia com Avenida da SaudadeAvenida República do Líbano (próximo ao Cremil)Avenida João Gonçalves Leite com Rua Almirante Barroso (faixa de pedestres)Rua Tocantins com Rua Pernambuco (Praça São Bento)- 6h45Escola "Sarah Arnoldi Barbosa"Avenida João Gonçalves Leite (Parque da Cultura)- 9hRua Bahia (faixa de pedestres defronte ao Poupatempo)Avenida Antônio Augusto Paes com Rua das Américas (rotatória)- 12hEscola "Professora Anita Liévana Camargo"Rua São Carlos (acesso à Estrada do 27)Avenida Pansani com Rua Copacabana (rotatória)- 15h20Escola Camorim (palestra)Avenida dos Bancários (lombofaixa)