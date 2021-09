A execução do projeto, que estava prevista para ser realizada em um prazo de 15 dias, foi concluída em cinco

As equipes da autarquia, que trabalharam no local desde o último dia 30 (Foto: Saev Ambiental)

A Saev Ambiental concluiu, na sexta-feira (3), a obra de substituição da adutora de interligação na avenida Emílio Arroyo Hernandes. A execução do projeto, que estava prevista para ser realizada em um prazo de 15 dias, foi concluída em cinco, reduzindo, assim, o período de transtornos causados numa das regiões com maior fluxo de veículos da cidade.

A antecipação na entrega da obra deve-se à dedicação das equipes da autarquia, que trabalharam no local desde o último dia 30, conforme explica o responsável pelo Departamento Técnico Operacional da Saev, Ralf Silva Bonfim.

“Atentos aos contratempos gerados pela obra, as nossas equipes estavam empenhadas em concluí-la o mais rápido possível. Todos os dias milhares de pessoas passavam pelo local, o que intensificava a necessidade de reduzir o prazo de entrega estabelecido pelo projeto”, explicou.

A adutora substituída faz a interligação entre a ETA (Estação de Tratamento de Água), na região central de Votuporanga e o Sistema de Abastecimento de Água da Zona Norte.

A obra foi realizada em parte da Avenida Emílio Arroyo Hernandes, no trecho que compreende as Avenidas Nasser Marão e Jerônimo Figueira da Costa.

“Na última semana todos os nossos esforços estiveram voltados para dar maior celeridade no andamento da obra, utilizando a melhor logística possível para minimizar os transtornos relacionados ao trânsito de pessoas e de veículos numa das regiões mais populosas do município”, disse o superintendente da Saev Ambiental, Antônio Alberto Casali.

Projeto

O projeto de execução contemplou a substituição de 200 metros de tubulação, com a retirada dos tubos em PEAD e instalação dos de ferro fundido, detalhou o chefe do Departamento de Engenharia da Saev Ambiental, Gabriel Alves Dias Ferreira.

“O ferro fundido, neste caso, é considerado um material mais adequado e resistente para o local que vinha sofrendo com vazamentos constantes”, explicou.

A intervenção garantiu ainda a modernização das redes de abastecimento e a qualidade no serviço de distribuição de água do município.