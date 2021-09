Execução do projeto teve início na segunda-feira (30) e, em dois dias, a primeira etapa, considerada estruturalmente a mais complexa, foi finalizada

publicado em 01/09/2021

A expectativa é de que toda a obra seja concluída em um prazo de 15 dias (Foto: Saev Ambiental)

Da redação

A Saev Ambiental concluiu o primeiro trecho da obra de substituição da adutora de interligação na avenida Emílio Arroyo Hernandes, em Votuporanga. Essa adutora faz a interligação entre a ETA (Estação de Tratamento de Água), na região central de Votuporanga, e o Sistema de Abastecimento de Água da Zona Norte. A execução do projeto teve início na última segunda-feira (30), e em dois dias, a primeira etapa, considerada estruturalmente a mais complexa, foi finalizada.

Conforme o chefe do Departamento de Engenharia da Saev Ambiental, Gabriel Alves Dias Ferreira, o trabalho realizado neste primeiro trecho, onde está localizado o Viaduto Guilherme Ferro, exigiu grande esforço das equipes da Autarquia.

“O projeto desta obra contempla a substituição da tubulação, retirando os tubos em PEAD e instalando os de ferro fundido. E, especificamente no pontilhão, a rede de água que passa pelo local demandou uma escavação de aproximadamente 2,5 metros de profundidade, para que pudéssemos trabalhar naquele ponto”, disse.

A partir de agora, a operação já está sendo executada no segundo trecho, avançando pelo canteiro central da avenida, no sentido centro/bairro. “Agora as escavações devem seguir pelo canteiro da Avenida e, portanto, esperamos que os impactos negativos causados no trânsito sejam menores”, destacou o engenheiro.

Projeto da obra

Pelo projeto, a obra em sua totalidade consiste na substituição de 200 metros da tubulação da avenida Emílio Arroyo Hernandes, no trecho que compreende as Avenidas Nasser Marão e Jerônimo Figueira da Costa.

“A tubulação em ferro fundido é considerada um material mais adequado e resistente para o local. A intervenção vai impedir os constantes vazamentos que a rede vinha apresentando”, acrescentou Ferreira.

Além disso, a intervenção deverá garantir a modernização das redes de abastecimento e a qualidade no serviço de distribuição de água do município, explicou o responsável pelo Departamento Técnico Operacional da Saev, Ralf Silva Bonfim.

“A substituição dessa adutora de interligação será feita somente nos 200 metros da Avenida, no trecho comprometido. Dessa forma, a adutora poderá ser utilizada com mais frequência, poupando ainda mais o uso da água na Represa Municipal”, disse.

Para o superintendente da Saev Ambiental, Antônio Alberto Casali, “a autarquia busca resolver problemas antigos, e a contenção dos vazamentos na Av. Emilio Arroyo Hernandes é um trabalho de manutenção que a Saev executava com muita frequência. Por isso a substituição do material é de extrema importância, assim como as novas substituições em trechos antigos que também serão executadas”.

De acordo com a Secretaria Municipal de Obras, o serviço de tapa-buracos será efetuado após a finalização de cada um dos trechos.

A expectativa é de que toda a obra seja concluída em um prazo de 15 dias.

Alterações no trânsito

Com a execução dos trabalhos no local, há reflexos no trânsito de veículos, podendo haver alterações e desvios de acordo com o andamento da obra.

Placas de sinalização e cavaletes foram instalados e os agentes da Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança também permanecem no entorno para a orientar motoristas e pedestres. Portanto, moradores da zona norte e população que transitam por essa região da cidade, devem se manter atentos às alterações.