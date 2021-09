Um homem de 27 anos que era procurado pelo crime de tráfico de drogas foi localizado no Palmeiras I, na zona Sul do município

publicado em 27/09/2021

A Polícia Militar de Votuporanga prendeu um traficante, que foi condenado em Jales, na zona Sul da cidade neste fim de semana (Foto: Divulgação)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brUma equipe da Força Tática de Votuporanga prendeu, neste fim de semana, um traficante procurado com um mandado de prisão preventiva feito pela 2ª Vara Criminal do Foro de Jales. O condenado, M. C. C. S., de 27 anos, irá cumprir pena pelo crime em uma cadeia da região.De acordo com a ocorrência policial, o traficante foi localizado pela equipe em atitude suspeita no bairro Palmeiras I, zona Sul de Votuporanga. Ele foi abordado, porém nada de ilícito foi localizado e em busca no sistema da polícia foi constatado o mandado contra o homem.Diante disso, ele foi encaminhado para a Central de Flagrantes de Votuporanga, onde foi elaborado um termo de captura, ele ficou recolhido à carceragem local e ficou à disposição da Justiça.