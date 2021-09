Projeto tem como objetivo promover a extensão tecnológica dos pequenos negócios rurais no agronegócio; selecionados receberão bolsas de R$4 mil

publicado em 30/09/2021

Interessados deverão preencher gratuitamente o formulário de inscrição até às 23h59 do dia 03 de outubro (Foto: Reprodução/Prefeitura de Votuporanga)

Uma iniciativa entre Prefeitura de Votuporanga e Sebrae-SP, irá oferecer a produtores rurais, o Projeto "Bolsas de Inovação Rural", que são subsídios de extensão tecnológica para atuar no programa diretamente com ações que promovam o aumento da competividade dos pequenos negócios rurais no agronegócio. Interessados deverão preencher gratuitamente o formulário de inscrição até às 23h59 do dia 03 de outubro através do link https://www.worldlabs.org/opportunity/bolsas-de-inovacao-rural/about clicando no botão 'Inscreva-se Aqui'.Em Votuporanga, serão selecionados quatro bolsistas com valor mensal de R$ 4 mil cada e, uma vez selecionados, serão alocados em uma microrregião para atuação no projeto que contribuirá na melhoria de processo produtivo, incremento de inovação e acesso a mercado, potencializando a competitividade dos pequenos negócios rurais.O projeto, com previsão de início de atividade no dia 06 de dezembro aos candidatos aprovados, possibilitará a avaliação das propriedades, por meio de ferramenta do gênero gra´fico-radar norteadora do grau de maturidade das propriedades rurais em relação aos processos produtivos, custos de produção, marketing e mercado, novos produtos e controles gerenciais. Serão propostos planos de inovação e ações que neutralizem possíveis deficiências nas propriedades rurais, e principalmente, orientação destes empreendimentos para uma condição de sustentabilidade e competitividade.Assim, o programa de inovação rural trabalhará junto aos pequenos negócios rurais através de focos estratégicos como Inovação e Tecnologia, Ganho de Competitividade, Ganho de Produtividade, Desenvolvimento dos Pequenos Negócios e Rede de Aprendizagem.Para mais informações detalhadas sobre documentações, critérios de elegibilidade, etapas de seleção e outras dúvidas, interessados deverão consultar o edital, disponível no link https://drive.google.com/file/d/1qJRmjjqCT3_9DGAGxlvHNAv_SsjlVgYP/view .