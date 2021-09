Serviços foram executados pela Pacaembu Construtora para solucionar os problemas de vazamento que vinham ocorrendo

publicado em 02/09/2021

A obra substituiu quase seis mil metros de tubulação de rede de água potável no bairro; também foi aplicado novo asfalto e sinalização (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Da redação

A obra de substituição de 5,7 mil metros de tubulação de rede de água potável no Parque Residencial Anna Munhoz Alvares, conhecido como Pacaembu, em Votuporanga, está concluída. Além da troca dos materiais, foi aplicado novo asfalto e uma nova sinalização viária no trecho contemplado pela obra.