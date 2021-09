Serviço está disponível para alunos das escolas da rede municipal de ensino; em casos de emergência ele funciona 24 horas

publicado em 10/09/2021

As secretarias municipais da Educação e Saúde agora contam com serviço de Libras (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A Secretaria da Educação de Votuporanga, em conformidade com o Decreto Federal nº 5626/2005, dispõe de profissionais que foram aprovadas no Processo Seletivo Simplificado nº 003/2021 para o preenchimento de duas vagas na função de Profissional da Educação VII para Tradução e Interpretação de Libras (Língua Brasileira de Sinais), com carga horária de 40 horas.

Com a disponibilização desse serviço, as escolas municipais oferecem um trabalho de equidade e acessibilidade a todos os alunos em prol de uma educação com qualidade e também prestação de serviço à população pois, o serviço também pode ser utilizado por todas as Pastas da Administração Pública Municipal.

O principal foco de atendimento realizado pelas profissionais é direcionado aos alunos da rede municipal de ensino, mas também pode abranger às famílias dependendo da necessidade, como participação em reuniões entre pais ou responsáveis e a unidade escolar; além das escolas, entidades, comunidade surda e demais secretarias municipais também podem receber o serviço, quando necessária tradução e interpretação ao público com deficiência auditiva. Por isso, o horário que segue o expediente da Secretaria da Educação, das 7h às 17h, pode ser adaptável de acordo com a necessidade dos alunos ou ocasião.

Marcelo Batista, secretário da Educação, destaca a importância perante à comunidade acadêmica e à população em geral.

“Agora na Secretaria da Educação, contamos com duas novas colaboradoras intérpretes com formação específica em Libras, com o objetivo de proporcionar aos alunos da rede municipal de ensino, equidade e acessibilidade às oportunidades comum e igual aos demais alunos, desenvolvendo um trabalho incrível junto às crianças, contribuindo no atendimento à comunidade de pessoas com deficiência auditiva e das pessoas que por alguma razão, precisam desse tipo de oferta. Esse serviço vem agregar de forma riquíssima ao cotidiano dos alunos e, também caso haja necessidade, em ocasiões que exijam a participação dessas profissionais como reunião de pais, bem como a serviço também de todo o Poder Executivo com a finalidade de enriquecer e tornar os eventos e ações acessíveis a todos”, disse.

Saúde

Outra área de extrema importância que também conta com o serviço de Libras é a Secretaria da Saúde. Duas profissionais prestam atendimento tanto em consultas médicas agendadas previamente e também nas Unidades Básicas de Saúde, Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Mini-Hospital "Fortunata Germana Pozzobon", tudo de forma gratuita por meio do Sistema Único de Saúde (SUS).

Em caso de emergência, o serviço funciona 24 horas pois, o equipamento entra em contato com as profissionais em qualquer horário, através de chamada de vídeo. E todos os equipamentos já estão devidamente sinalizados com placas informativas sobre a disponibilidade desse serviço.