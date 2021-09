O acúmulo de areia na caixa é gerado principalmente pela interligação ilegal entre o esgoto de água pluvial em casas e estabelecimentos

publicado em 24/09/2021

Nesta semana, diversas equipes da Saev Ambiental estiveram mobilizadas para a limpeza e manutenção da caixa de areia da ETE (Foto: Saev Ambiental)

A população deve atentar-se quanto ao despejo da água pluvial na rede coletora de esgoto seja em casas, estabelecimentos comerciais e industrias. Essa prática pode ser muitas vezes causada pelo desconhecimento da situação e até mesmo pelas ligações clandestinas, mas em ambos os casos, é proibida por lei e passível de punições.Essa interligação ilegal contribui para o entupimento e o refluxo do esgoto em vias públicas e nas casas, por meio dos ralos e vasos sanitários, além de danificar o sistema de coleta e afastamento do esgoto e interferir diretamente na eficiência da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) de Votuporanga.Nesta semana, diversas equipes da Saev Ambiental estiveram mobilizadas para a limpeza e manutenção da caixa de areia da ETE. O responsável pelo Setor de Operação de Esgotos da autarquia, Ricardo Savoine explica que esta areia é proveniente das interligações ilegais que chega por meio da rede coletora de esgoto.“Quando nas residências há a interligação (ilegal) de água pluvial e esgoto, a caixa de areia da ETE recebe uma quantidade de areia além de sua capacidade, causando o assoreamento das lagoas de tratamento. O excesso desse material nas lagoas gera a ineficiência no processamento do esgoto do município”.Todo volume de areia retirado da caixa pelas equipes operacionais da Saev Ambiental estava contaminado pelo esgoto, e conforme estabelecido pelos protocolos ambientais foi descartado corretamente no aterro sanitário de Meridiano.Interligação clandestinaO morador que possui a ligação clandestina recebe uma notificação da Saev Ambiental, com o prazo de 15 dias, prorrogável por mais 30, para regularizar a situação. Em caso de descumprimento estará sujeito a uma multa de 150 UFM (Unidade Fiscal do Município), o que corresponde a aproximadamente R$ 603. Cada UFM está fixado atualmente em R$ 4,0246.“A Saev Ambiental opera as redes coletoras de esgoto e fazemos nossa parte em informar à população e oferecer as condições necessárias para que a ligação a essas redes seja feita de maneira correta”, ressalta o superintendente da Saev Ambiental, Antônio Alberto Casali.A autarquia dispõe do 0800-770-1950 para que o morador possa tirar as suas dúvidas.