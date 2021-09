Desativação já estava definida e chegou a gerar moção de repúdio do Legislativo, mas ação nos bastidores evitou esse desfecho

publicado em 15/09/2021

Uma ação conjunta entre a Prefeitura e a Câmara conseguiu reverter a decisão do fechamento da agência da zona Norte (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

Um trabalho conjunto entre a Prefeitura, por meio do prefeito Jorge Seba (PSDB), e a Câmara Municipal de Votuporanga conseguiu reverter a decisão administrativa da presidência nacional dos Correios de fechar a agência da zona Norte. A desativação já estava definida e chegou a gerar moção de repúdio do Legislativo, proposta pelo vereador Jurandir Benedito da Silva, o Jura (PSB), mas um trabalho contundente nos bastidores evitou esse desfecho.

A informação foi confirmada pelo presidente nacional dos Correios, Floriano Peixoto Vieira Neto, em ofício enviado ao prefeito Jorge Seba e ao presidente da Câmara, Serginho da Farmácia (MDB).

“Informo que o fechamento da referida unidade de atendimento decorreu da impossibilidade de renovação do contrato de locação do imóvel no qual a Agência encontrava-se instalada. Contudo, após nova tentativa de negociação com o proprietário do imóvel, houve manifestação favorável à renovação da locação contratual e, nesse sentido, foi suspenso o processo de fechamento da respectiva agência, estando já em andamento os trâmites necessários ao restabelecimento do atendimento postal aos votuporanguenses”, diz o documento.

O prefeito Jorge Seba comemorou a notícia e falou sobre a importância do trabalho conjunto com a Câmara. “Mais uma conquista para a nossa população. Conseguimos fazer com que o atendimento dos Correios na zona Norte continue, o que é de extrema importância para os mais de 35 mil moradores dessa importante região da cidade”, celebrou o prefeito.

Repúdio