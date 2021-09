Inaugurações e anúncio de novidades marcam o fim da gestão Celso Penha; na semana que vem mais obras serão entregues

publicado em 17/09/2021

Obras direcionadas à comunidade acadêmica da Fundação Educacional de Votuporanga foram entregues ontem (Foto: A Cidade)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brEm uma cerimônia festiva, realizada no final da tarde de quinta-feira (16), a diretoria da FEV (Fundação Educacional de Votuporanga) realizou a entrega de importantes obras e melhorias estruturais que beneficiarão toda a comunidade acadêmica. As inaugurações e o anúncio de novidades marcam o fim da gestão de Celso Penha Vasconcelos (triênio 2018-2021).No Campus Centro, o Memorial Unifev foi totalmente repaginado para receber futuras exposições após a retomada das atividades acadêmicas presenciais, previstas ainda para este ano. Entre as melhorias, o espaço foi expandido e equipado de forma tecnológica. Além da entrega das melhorias, a cerimônia também marcou a denominação do memorial com o nome do saudoso patrono da Unifev e ex-prefeito de Votuporanga, Dalvo Guedes, que faleceu em setembro do ano passado.Próximo ao local, a Instituição também inaugurou a área de convivência do campus, que ganhou um novo paisagismo e iluminação. O espaço, a partir de agora, eterniza o nome do jornalista Marcelo Oliveira Picerne, que por anos atuou na Fundação Educacional como colaborador da Rádio e TV Unifev. Tielo, como era carinhosamente conhecido, faleceu em junho deste ano vítima de complicações da Covid-19.Ainda durante a cerimônia, a diretoria da FEV realizou a entrega do conjunto de obras na unidade rural da Etec Frei Arnaldo Maria de Itaporanga. Desde 2018, o Centro Universitário é parceiro da Etec para o desenvolvimento de atividades práticas por parte dos cursos de Agronomia e Medicina Veterinária.O espaço foi amplamente reformado para melhor atender os alunos da Instituição. Entre as melhorias, está a construção de uma varanda/rancho; novos banheiros; área de contenção, contrapiso de cimento, novo madeiramento; salas de preparação; e instalação de iluminação em todo o local. E como ocorreu em todas as obras, as melhorias também trouxeram uma homenagem, desta vez ao saudoso professor Vanderlei Passoni.De acordo com o diretor-presidente da FEV, as obras consagram as melhorias realizadas em prol da comunidade acadêmica e que foram planejadas desde o início de sua gestão.“Quando assumimos esta diretoria, sabíamos que os desafios seriam muitos, principalmente pelo cenário educacional, que tem sofrido com a diminuição do número de alunos em todas as instituições de ensino superior brasileiras. Como estratégia, nossa principal ação foi implantar uma política de valorização dos universitários, professores e colaboradores, o que inclui descontos em mensalidades e investimentos diversos em atendimentos e infraestrutura. Por isso, o sentimento é de dever cumprido”, finalizou.