O gestor Tiago Moreno e a coordenadora do curso de Pedagogia da Futura, Elimeire de Oliveira, falaram sobre adaptações ao ‘novo normal’

publicado em 21/09/2021

O gestor Tiago Moreno e a coordenadora do curso de Pedagogia da Futura, Elimeire de Oliveira, comentaram sobre as mudanças na área (Foto: A Cidade)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brA pandemia trouxe um “novo normal” em praticamente todos os contextos e instâncias, na vida de todos. Um contexto que passou por uma remodelação total foi o da educação, com aulas remotas e uma infinidade de recursos para transmitir conhecimento aos alunos virtualmente. Com isso, os profissionais da educação precisaram se reinventar. E entre esses profissionais, estão os da pedagogia.O gestor de políticas acadêmicas Tiago Moreno e a coordenadora do curso de Pedagogia da Faculdade Futura, do Grupo Faveni, falaram, em entrevista à rádio, sobre as mudanças que ocorreram na área, principalmente dentro do “universo” da instituição.O gestor começou a entrevista contando sobre como a Faculdade Futura se adaptou rapidamente à principal demanda do “novo normal” na educação: a implementação do ensino remoto. “Logo no começo da pandemia, respondemos à demanda pelo ensino remoto de forma bem rápida, com investimento em tecnologia. Hoje, a gente colhe frutos disso, com os alunos bem ambientados nas salas de aulas virtuais e seguindo o calendário letivo de provas, férias e colação de grau”, disse.Indo um pouco mais afundo na questão do ensino remoto, o gestor comentou sobre a nova forma de garantir o aprendizado dos alunos. “A gente teve que ressignificar os métodos de aprendizado. O professor que estava habituado a usar a lousa teve que passar a usar uma lousa digital. Novas ferramentas que, na realidade, o professor não foi adaptado e não teve durante a sua graduação. A gente teve que aprender, ao vivo e a cores, numa realidade bem distinta, que foi o momento pandêmico”, relembrou.A professora e coordenadora Elimeire tem três décadas de experiência em pedagogia, área que, segundo ela, pautou sua vida. E ela disse que, apesar das mudanças trazidas pela pandemia na pedagogia, observa que os alunos da Futura são versáteis e descobrem outras maneiras de trabalharem na área.“Na Faculdade Futura, nós conseguimos formar profissionais com uma grande versatilidade. Os alunos chegam lá com uma visão um pouco equivocada que vai trabalhar só com educação infantil e fundamental, nos anos iniciais. As vezes o aluno se encontra nesse campo, acaba gostando, mas, durante o curso, vai descobrindo que há outros campos de atuação que não, especificamente, é a educação formal. A pedagogia abre espaço para trabalhar em empresas, hospitais, sistema penitenciário, produção de material didático”, explicou.Segundo ela, foi justamente graças a essa versatilidade presente no perfil dos alunos da instituição que eles conseguiram assimilar, rapidamente, essa nova realidade do ensino remoto, tanto para aprender quanto para ensinar.“Nós temos que entender que a sociedade mudou e hoje a gente pode atuar, como professores, e levando conhecimento pela tecnologia. Não é só naquele espaço formal de ensino. Esses profissionais vão se inserir no mercado de trabalho já adequados a essa realidade desse mundo contemporâneo, que exige tecnologia, agilidade, pensamento rápido”, disse a coordenadora.Outro ponto elucidado pela professora na entrevista foi a oportunidade que os alunos da Futura têm de conseguirem estágios nas áreas que estão estudando, graças à parceria que a instituição tem com empresas da cidade.De acordo com a coordenadora, essa situação contribui para a formação dos alunos e enriquece a troca de conhecimentos durante as aulas. “É muito bacana que quando eles chegam na sala de aula e estamos falando da teoria, eles associam ao estágio. Então, existe uma troca: estamos falando de teoria e fazendo a prática; eles levam essas inovações que nós desenvolvemos em sala de aula; e eles também trazem, do contexto onde eles estão trabalhando, novidades”, explicou a coordenadora.Elimeire também apontou que os estágios ajudam os alunos a pagarem seus cursos. E o gestor Tiago Moreno ressaltou que a Futura tem uma série de políticas de desconto, com objetivo de democratizar a educação.“Atualmente, a gente tem várias políticas de desconto, subsidiado pelo grupo educacional Faveni, que possui, além da Futura, mais 11 faculdades no Brasil. Hoje, todos os cursos presenciais têm 50% de desconto no primeiro ano. Além desses descontos, a gente tem outras políticas de desconto. [A democratização do ensino] é uma política permanente. Esse é o real objetivo: educação para todos”, explicou.