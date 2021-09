Cerimônia marcou a inauguração do novo Memorial Unifev, junto da área de convivência e do anexo do Hospital Veterinário na Etec, entre outras novidades

publicado em 21/09/2021

A FEV inaugurou importantes obras destinadas à comunidade acadêmica (Foto: Divulgação/Unifev)

Na última quinta-feira (16), a FEV (Fundação Educacional de Votuporanga) inaugurou importantes obras destinadas à comunidade acadêmica.Sob o comando do Diretor-Presidente, Celso Penha Vasconcelos, foram apresentadas melhorias estruturais e diversas novidades, entre elas: o novo Memorial Unifev Dalvo Guedes; a Área de Convivência Marcelo Oliveira Picerne; e a reforma do Bloco 2, no Campus Centro; o anexo do Hospital Veterinário de Ensino, localizado na Escola Estadual Frei Arnaldo Maria de Itaporanga (Etec) e o lançamento de um novo aplicativo para a Rádio Unifev.As novidades foram anunciadas em cerimônia, reunindo autoridades municipais, lideranças políticas de Votuporanga e região, representantes de clubes de serviço e imprensa, além da Diretoria Executiva e Conselho de Curadores da FEV, reitoria, gerentes, supervisores e colaboradores da Instituição.Em sua fala, o Diretor 1º Tesoureiro da FEV, Douglas José Gianoti, enalteceu as realizações promovidas no triênio 2018-2021. “Buscar melhorias para os nossos alunos foi uma preocupação constante desta gestão, capitaneada pelo nosso Presidente, Celso. Fiquei muito honrado em poder fazer parte desta história e, mais uma vez, colocar a Unifev em destaque, como uma referência em Educação para todo o Estado”, destacou.Em seu discurso, o Diretor-Presidente da FEV destacou, entre as novidades, uma nova parceria com a Santa Casa de Votuporanga para a construção de um espaço para pesquisa em oncologia.“Até o fim da nossa gestão, iremos inaugurar a nova Farmácia Universitária, no Campus Centro e, com isso, o local anexo ao Hospital, que atualmente abriga a Farmácia, será readequado para darmos início a essa parceria para pesquisas em casos oncológicos, que será muito importante para Votuporanga e ainda possibilitará campos de estágio para nossos alunos da área da Saúde”, disse.Durante sua fala, Vasconcelos ainda agradeceu todo o apoio recebido pela comunidade acadêmica desde que assumiu a presidência da Fundação. “Todas as pautas levadas por esta Diretoria em reuniões com o Conselho de Curadores foram aprovadas por unanimidade. Gostaria de parabenizar ainda o importante trabalho desenvolvido pela nossa reitoria, coordenadores e professores, que se superaram durante a pandemia da Covid-19 e, por fim, um agradecimento especial aos colaboradores que sempre estão dispostos a abraçar qualquer desafio”, finalizou.No Campus Centro, o Memorial foi totalmente modernizado para receber futuras exposições após a retomada das atividades acadêmicas presenciais. Entre as melhorias, o espaço foi expandido e equipado com novos recursos tecnológicos. Próximo ao local, a Instituição também entregou a área de convivência do campus, que ganhou um novo paisagismo e iluminação. Os projetos arquitetônicos foram desenvolvidos pelas docentes do curso de Arquitetura e Urbanismo Profa. Ma. Andréa Penha Gregório Vasconcelos e Profa. Ma. Maria Júlia Barbieri Eichemberg.Em ato simbólico, a FEV também apresentou o conjunto de obras na unidade rural da Etec. O espaço foi amplamente reformado para melhor atender os alunos da Instituição. Entre as melhorias, está a construção de uma varanda/rancho; novos banheiros; área de contenção, contrapiso de cimento, novo madeiramento; salas de preparação; e instalação de iluminação em todo o local.O Centro Universitário é parceiro da Etec para o desenvolvimento de atividades práticas por parte dos cursos de Agronomia e Medicina Veterinária.