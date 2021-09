Live cultural é realizada pela Secretaria da Cultura e Turismo; público pode acompanhar por meio das redes sociais da Prefeitura

publicado em 09/09/2021

O evento terá a participação de artistas contemplados pelo projeto "Juntos Pela Cultura de Votuporanga" (Foto: Reprodução/Prefeitura de Votuporanga)

Da redação

O "Cultura On-Line" deste fim de semana vai ser apresentado pelo produtor musical Thiago Tridapalli e exibirá atrações musicais, de dança e encenação folclórica, a partir das 13h de cada dia nas redes sociais da Prefeitura.

O evento, que é realizado pela Secretaria da Cultura e Turismo de Votuporanga, terá a participação de artistas contemplados pelo Projeto "Juntos Pela Cultura de Votuporanga", convidados e também do Ballet Municipal da Secretaria de Esportes e Lazer.

Programação

A abertura no sábado (11) será uma apresentação folclórica da Companhia de Reis "Os Sábios do Oriente de Votuporanga", uma cultura popular e tradicional sob o gerenciamento de Adão Rosário Cândido e do mestre Embaixador Mineirinho.

Logo após às 14h, o Ballet Municipal de Votuporanga apresentará o espetáculo realizado em 2014, "Dê Asas à Dança – parte 1". O show, que conta com coreografias baseadas na leveza, graciosidade e beleza do voo dos pássaros, por meio do balé clássico, jazz, dança contemporânea e baby class, simboliza o voo, movimentos, ritmo, cores, expressão, mensagens e encanto dos pássaros e é coordenado pelas professoras Márcia Cristina e Juliana Zoccal.

No domingo (12), às 13h, "Rafael Anoni Acústico" é quem abre a programação, trazendo um repertório de voz e violão no estilo pop rock, rock internacional e nacional acústico, além de músicas autorais gravadas pela Banda SP520 e da carreira solo do cantor que dá nome ao show. Essa apresentação foi contemplada pelo projeto "Juntos Pela Cultura de Votuporanga".

Finalizando as atrações do domingo, a partir das 14h, o Ballet Municipal finaliza o espetáculo "Dê Asas à Dança – parte 2".