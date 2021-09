Professor da equipe da escolinha sub-14 de futsal da Secretaria de Esportes e Lazer, Sidney Barbosa Santana, mais conhecido como Pigmeu, recebeu um Voto de Congratulação

publicado em 15/09/2021

Atletas da escolinha sub-14 de futsal foram homenageados na Câmara e recebidos no gabinete do prefeito Jorge Seba (Foto: Assessoria)

Franclin Duarte

A Câmara Municipal de Votuporanga entregou, na sessão ordinária de segunda-feira (13), um Voto de Congratulação ao professor da equipe da escolinha sub-14 de futsal da Secretaria de Esportes e Lazer, Sidney Barbosa Santana, mais conhecido como Pigmeu. A homenagem, concedida por iniciativa da vereadora Missionária Edinalva Azevedo (DEM), se deu em razão ótimo desempenho da equipe na 1ª competição Interestadual de Futsal, realizada em Assis.

A equipe terminou a competição conquistando 3º lugar, formada somente com atletas de Votuporanga. Segundo a parlamentar, o trabalho de Pigmeu e sua equipe, por meio da Secretaria de Esportes, tem cada vez mais levado crianças e adolescentes para o caminho dos esportes, trabalho este que também vem trazendo resultados positivos a todos os envolvidos e vem ganhando espaço em competições regionais, estaduais e até internacionais.

“Nesses 31 anos de atividades esportivas, o professor Pigmeu, com o incentivo da Prefeitura, Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, visando um trabalho social com a importância da saúde física, da socialização, do desenvolvimento cognitivo e da qualidade de vida das crianças através dessas atividades esportivas, onde afastou e retirou muitas crianças e adolescentes das drogas, hoje, muitos de seus ex-jogadores são: médicos, advogados, policiais e excelentes pais de família”, afirmou.

Na tribuna, Pigmeu agradeceu a honraria e disse que o objetivo de seu trabalho é fazer com que as crianças se tornem “pessoas de bem”, com o auxílio do esporte.

“Sempre levo essa mensagem, onde há espaço para o esporte, não há espaço para as drogas. Muito obrigado a todos que confiam e acreditam no meu trabalho. Enquanto eu tiver vida, vou fazer de tudo para esses garotos seguirem um bom caminho”, completou o homenageado.

Na prefeitura

Dias antes, o prefeito Jorge Seba (PSDB) recebeu atletas e a comissão técnica da equipe no gabinete. O prefeito parabenizou toda a equipe e falou da importância do esporte na formação de jovens e adolescentes. “Em nome do Isac, que é o capitão da equipe, parabenizo o empenho de todos. Penso que a Administração Pública tem que agir em favor do esporte para interagir com a educação dos jovens do nosso município”, disse o prefeito.