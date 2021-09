Programa oferecerá bolsas de R$1 mil reais para quem trabalha como autônomo informal; inscrições e critérios disponíveis no site 'Bolsa do Povo'

publicado em 13/09/2021

Programa irá disponibilizar um total de 100 mil bolsas para todos os municípios no valor de R$1 mil reais cada em duas parcelas de R$500 (Foto: Reprodução/Prefeitura de Votuporanga)

Programa de uma parceria entre Governo do Estado de São Paulo, prefeituras paulistas e Sebrae-SP, foi lançado o "Bolsa Empreendedor". Em Votuporanga, por meio das Secretarias de Desenvolvimento Econômico, Assistência Social e Direitos Humanos, irá apoiar a população desempregada ou autônoma informal maior de 18 anos em situação de vulnerabilidade. O objetivo é qualificar e migrar os trabalhadores informais para o mercado formal.

site Bolsa do Povo . Depois de se cadastrar no site, o interessado deve clicar no ícone "Bolsa Empreendedor". Interessados no programa, que irá disponibilizar um total de 100 mil bolsas para todos os municípios no valor de R$1 mil reais cada em duas parcelas de R$500, deverão realizar inscrição até o próximo domingo (19) através do. Depois de se cadastrar no site, o interessado deve clicar no ícone "Bolsa Empreendedor".

O valor total do programa, para os 645 municípios paulistas, é de R$100 milhões e irá priorizar jovens entre 18 e 35 anos, mulheres, pessoas pretas e pardas, povos indígenas e pessoas com deficiência. Os interessados em ter acesso ao benefício devem participar de um curso gratuito de empreendedorismo do Programa "Empreenda Rápido" do Sebrae-SP, garantindo uma frequência mínima de 80%, além de obter formalização como MEI (Microempreendedor Individual) ou outra natureza jurídica; pessoas que foram formalizadas este ano também podem participar.

O critério de distribuição das bolsas será feito entre as regiões administrativas do estado de forma proporcional à população que vive em situação de vulnerabilidade inscrita no Cadastro Único do Governo Federal até janeiro de 2021. Haverá ordem de prioridade conforme a quantidade de vagas disponíveis em cada região.