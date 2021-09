Aprorupa (Associação dos Produtores Rurais de Parisi) destinou mais de 20 mil litros de leite para a Santa Casa em quatro anos, referência para 53 cidades da região noroeste paulista

publicado em 27/09/2021

A associação colabora semanalmente com a instituição, doando 100 litros de leite (Foto: Divulgação)

Ao ordenhar o leite da vaca, uma vez por semana, o produtor rural Claudemir Aparecido Francisco, conhecido como Fí, e sua esposa, Cláudia Cristina Delamora Francisco, do sítio São Francisco, destinam 100 litros para a Santa Casa de Votuporanga.Essa nobre tarefa já faz parte da rotina de Claudemir e da Cláudia. Eles integram a Associação dos Produtores Rurais de Parisi (Aprorupa), composta por 65 membros das cidades de Parisi, Votuporanga, Álvares Florence, Cardoso, Valentim Gentil e Meridiano.A Associação colabora semanalmente com a instituição, doando 100 litros de leite. Por mês, essa quantidade chega a 450 litros, beneficiando milhares de pacientes. “A equipe do hospital busca o leite na minha propriedade. Essa colaboração é rateada entre os demais. Descontamos cerca de cinco litros de cada um”, explicou Fí.A alegria de participar do projeto vem da certeza de que sabe a importância de plantar o bem. “A gente nunca sabe do dia de amanhã e eu acho muito gratificante contribuir. A Santa Casa é a nossa referência e já atendeu muitas pessoas”, complementou.Toda esta força-tarefa, solidariedade é transformada em salvar vidas. Na cozinha da instituição, a equipe utiliza a doação para a produção de 1.700 refeições diárias a pacientes e acompanhantes. Um auxílio que, em quatro anos, contabilizou mais de 20 mil litros de leite para a Santa Casa, atendendo aproximadamente 200 dias de consumo.O nutricionista João Carlos Bragato ressaltou a importância da iniciativa. “Disponibilizamos café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia. Essa colaboração nos ajuda nesta demanda”, afirmou.O presidente da Aprorupa, Leandro Barão, falou sobre o projeto. “Temos o associativismo como lema, que é basicamente um ajudando o outro. Partiu a ideia de todos colaborarem e nada melhor que contribuir com uma entidade que é referência em saúde em toda nossa região”, frisou.Os membros da Associação entraram em contato com a Santa Casa para se inteirarem sobre as colaborações. “Fomos informados de que a doação poderia ser de leite in natura. Na época, estávamos em 20 sócios e todos aceitaram auxiliar o Hospital. Atualmente, somos 65 e sempre que algum novo integrante entra no grupo é comunicado sobre o projeto”, complementou.A Associação presta contas de suas ações anualmente, inclusive de suas contribuições com a instituição. “É muito gratificante saber que estamos beneficiando centenas de pacientes que estão internados. Queremos manter nossa iniciativa, como forma de incentivar outros produtores”, destacou Leandro.O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, agradeceu a Aprorupa. “É um projeto que teve início há quatro anos e se mantém com muita solidariedade e generosidade. Agradecemos todos os envolvidos. Essa iniciativa já faz parte da nossa rotina e contamos com vocês para auxiliar na manutenção de nossos pacientes. Vocês salvam vidas!”, finalizou.