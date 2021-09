Pancadas de chuva, previstas para os próximos dias, devem amenizar taxa crítica de umidade relativa do ar na cidade

publicado em 09/09/2021

Semana começou com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitindo um ‘alerta vermelho’ de baixa umidade em Votuporanga (Foto: A Cidade)

Pedro Spadoni

A semana começou, em Votuporanga, com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitindo um “alerta vermelho” de baixa umidade para a cidade e região. Mas, segundo os institutos meteorológicos, a semana pode acabar com pancadas de chuva na cidade, que poderiam amenizar a sensação de “tempo seco”.

Na madrugada desta quinta-feira (9), os votuporanguenses foram surpreendidos com um temporal. E o dia amanheceu nublado na cidade. Apesar disso, a previsão para esta quinta é de sol, com aumento de nuvens ao longo do dia, mínima de 22ºC e máxima de 36ºC. Segundo as estimativas meteorológicas, mais pancadas de chuva devem chegar à noite.

Essas pancadas de chuva devem se estender até sábado (11). Ainda segundo a previsão meteorológica, tanto na sexta-feira (10) quanto no fim de semana as pancadas devem acontecer durante o dia e à noite.

Com essas pancadas de chuva, os institutos preveem que a umidade do ar – que tem estado crítica na cidade - deve aumentar.

Alerta

A cor do alerta emitido pelo Inmet, que é ligado ao Ministério da Agricultura, nesta semana significa que a umidade relativa do ar ficou abaixo de 12%. Segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), o ideal para a saúde das pessoas é que a umidade relativa do ar fique em níveis acima de 60%.

De acordo com o Inmet, quando a taxa de umidade chega a esse nível há grande risco à saúde (doenças pulmonares, dores de cabeça etc) e de incêndios florestais.

Em relação às temperaturas registradas nesta semana, na quarta-feira (8) os termômetros beiraram os 40ºC, segundo dados da Ciiagro (Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas). Essa temperatura, aliás, não ficou longe da maior registrada na cidade: 43,5ºC, em outubro do ano passado.

Estiagem

As pancadas de chuva previstas para os próximos dias serão bem-vindas pelos votuporanguenses, considerando que o município enfrenta o período mais seco dos últimos 21 anos.