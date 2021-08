Mesmo com ondas de frio previstas para este mês, nas próximas semanas o clima deve seguir esquentando tanto na cidade quanto na região

publicado em 13/08/2021

Após enfrentar frio histórico, cidade deve enfrentar calor intenso e tempo seco nos próximos dias, segundo os institutos meteorológicos (Foto: A Cidade)

Da redação

O clima em Votuporanga e região está numa espécie de montanha-russa. Depois de ondas de frio que entraram para a história do município, o tempo voltou a esquentar e a previsão dos institutos meteorológicos para as próximas semanas é que os termômetros devem beirar os 40ºC.

Além do calor, o tempo deve continuar seco na cidade. Isso porque, pelo menos para os próximos 13 dias, não há previsão de chuva por aqui.

Para esta sexta-feira (13), a previsão dos institutos meteorológicos é de mínima de 13ºC e máxima de 31ºC. Depois, as mínimas e máximas vão subindo quase que constantemente. Para sábado (14), por exemplo, a temperatura deve variar entre 14ºC e 34ºC.

O domingo (15) deve ser mais quente ainda, com mínima de 16ºC e máxima de 35ºC. E a semana que vem também vai começar quente, com mínima de 17ºC e máxima de 34ºC.

Na terça-feira (17), há um alerta de mudança brusca de temperatura. Neste caso, a mudança é para cima. É que esse é um dos dias em que os termômetros da cidade podem beirar os 40ºC, já que a máxima prevista é de 38ºC.

Já os dias seguintes devem ser um pouco mais frescos. Na quarta-feira (18), por exemplo, a mínima é de 20ºC e a máxima é de 34ºC. A partir de quinta-feira (19) volta a esquentar. Nesse dia, a mínima prevista é de 19ºC e a máxima é de 35ºC.

A reta final da semana que vem vai ser marcada pelo calor, porque na sexta-feira (20) a mínima é de 19ºC e a máxima é de 37ºC. No fim de semana, os termômetros podem voltar a beirar os 40ºC, já que as máximas previstas tanto para sábado (21) quanto domingo (22) são de 38ºC.

Tempo seco

Sem a previsão de chuvas para Votuporanga, o tempo por aqui continua seco e, consequentemente, a umidade relativa do ar continua abaixo do recomendado pela OMS (Organização Mundial da Saúde).

Do início desta semana até a manhã de quinta-feira (12), por exemplo, a média da umidade do ar estava abaixo dos 40% na cidade, de acordo com dados do Ciiagro (Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas). A título de comparação, o recomendado pela OMS é de 60%.

A previsão é que essa “taxa” da umidade caia ainda mais. Tanto que o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu, ontem, um Alerta Laranja para Votuporanga e região. Esse alerta significa baixa umidade e é emitido quando a umidade relativa do ar varia entre 20% e 12%.

De acordo com o Inmet, quando a umidade fica baixa assim há riscos para as pessoas e o meio ambiente. No caso das pessoas, os riscos são de ressecamento da pele e desconforto nos olhos, boca e nariz. Já no contexto do meio ambiente, há o risco de incêndios florestais.