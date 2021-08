Programas voltados ao empreendedorismo na região noroeste paulista e de avanços ao agronegócio paulista, bem como ações para jovens paulistas foram anunciados na semana passada

publicado em 17/08/2021

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Votuporanga participou de eventos de destaque nos cenários regional e estadual (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Da redação

Na última semana, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Votuporanga participou de eventos de destaque nos cenários regional e estadual: o lançamento do Programa de Incentivo ao Empreendedorismo do Noroeste Paulista, pelo LIDE Noroeste Paulista; o lançamento dos programas AgroSP+Seguro e Município AgroSP e o anúncio de ações que beneficiam jovens de todo o estado durante as comemorações do Dia Internacional da Juventude, ambos promovidos pelo Governo do Estado de São Paulo, no Palácio dos Bandeirantes.

Programa de Incentivo ao Empreendedorismo do Noroeste Paulista

Durante o evento de lançamento do Programa de Incentivo ao Empreendedorismo, pelo LIDE Noroeste Paulista, com apoio do Sebrae e Fundação Getúlio Vargas, as Secretarias de Desenvolvimento das cidades de São José do Rio Preto, Araçatuba, Fernandópolis, Catanduva, Olímpia, Mirassol, Penápolis, Votuporanga, Birigui e Andradina apresentaram o que está sendo feito em cada município em relação ao tema.

Votuporanga foi representada pelo engenheiro Marcelo Marin Zeitune, assessor da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, que demonstrou dados econômicos do município, entre eles, o saldo positivo de 404 novas empresas abertas em 2021, e falou também sobre as principais propostas do recém-lançado Comitê de Retomada Econômica para o período pós-pandêmico.

No evento, também foram promovidas orientações sobre inclusão produtiva, associativismo, desburocratização, legislações, fortalecimento das micro e pequenas empresas, governança e liderança.

AgroSP+Seguro e Município AgroSP

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Rodrigo Beleza, participou do lançamento dos programas AgroSP+Seguro e Município AgroSP, realizado no Palácio dos Bandeirantes com a presença do governador João Doria (PSDB). Durante o ato, o governador apresentou ações de incentivo aos produtores rurais no estado de São Paulo.

Além do lançamento dos programas, Doria também anunciou a liberação de R$ 215 milhões para linhas de crédito e seguro rural e a reativação do corredor sanitário nas fronteiras interestaduais. O governador apresentou ainda o projeto de lei para regulamentar a produção de queijo artesanal no estado e entregou os mapas de geolocalização da zona rural de 63 municípios.

Os anúncios e entregas foram realizados em cerimônia realizada no Palácio dos Bandeirantes, com as presenças do vice-governador Rodrigo Garcia (PSDB) e do Secretário de Agricultura e Abastecimento, Itamar Borges.

Dia Internacional da Juventude

O secretário Rodrigo Beleza também acompanhou o lançamento de ações que beneficiam jovens de todo o estado durante as comemorações do Dia Internacional da Juventude, no Palácio dos Bandeirantes.

Entre os anúncios feitos pelo governador João Doria estão: lançamento de bolsa-auxílio de R$ 600 (4 parcelas mensais de R$ 150) a estudantes de ensino médio da rede pública estadual, de 14 a 24 anos, matriculados no Novotec Expresso; Programa Negócio Próprio, que oferecerá curso de Educação Empreendedora a 50 adolescentes internados em oito centros socioeducativos da Fundação Casa na capital, interior e litoral paulista; e a Startup Digital Innovation One, que ofertará 25 mil bolsas para cursos virtuais autoinstrucionais nas áreas da inovação e tecnologia voltados para jovens interessados em iniciar a carreira no mercado de tecnologia e para os que já atuam na área e gostariam de desenvolver habilidades mais avançadas.