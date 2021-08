O Vittorino Bistrô Bar chega ao bairro Jardim Universitário com a proposta de oferecer um novo conceito em gastronomia e bar

publicado em 12/08/2021

O menu do Vittorino Bistrô Bar mescla vários paladares e origens, unindo técnicas clássicas com as novidades da gastronomia mundial (Fotos: Divulgação)

Votuporanga ganha hoje um novo restaurante com o conceito de gastronomia contemporânea. O Vittorino Bistrô Bar abre suas portas na avenida Sebastião Vaz de Oliveira, nº357, no bairro Jardim Universitário, com a proposta de oferecer um novo conceito em gastronomia e bar para a cidade e região.

Este é segundo negócio no ramo de alimentação dos proprietários Leonardo Liébana e Diego Rodrigues, que também estão à frente do Baltazar Botequim. O cardápio, assinado pelo chef Everaldo Molina, de Araraquara, une simplicidade com elegância e charme.

O menu do Vittorino Bistrô Bar mescla vários paladares e origens, unindo técnicas clássicas com as novidades da gastronomia mundial. Entre as opções à la carte estão carnes grelhadas e peixes nobres, risotos e massas artesanais. Outro diferencial são as entradas e belisquetes com receitas exclusivas.

O Vittorino Bistrô Bar tem ainda uma carta de drinks recheada com as tendências mais hypes dos melhores bares de São Paulo e Nova York, assinada pelo mixologista James Guimarães, além de opções de cervejas tradicionais e artesanais.

No novo bistrô, os clientes também vão encontrar o diferencial do Chopp da Heineken, servido na tulipa exclusiva da marca. Uma novidade na cidade.

O restaurante também conta com uma adega climatizada para abrigar rótulos de vinhos de alto padrão, minunciosamente selecionados, e preços democráticos. Entre eles estão os argentinos El Enemigo e DV Catena.

O Vittorino funcionará de terça à sábado, das 18h às 0h, e também aos domingos para almoço, das 11h às 16h, com opção de um menu executivo.

Serviço:

- Vittorino Bistrô Bar

- Horário de funcionamento: De terça à sábado, das 18h às 0h; domingo, das 11h às 16h;