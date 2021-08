Prefeito Jorge Seba agradeceu ao deputado estadual Carlão Pignatari, presidente da Alesp, por ter conseguido que Votuporanga fosse incluída na lista

publicado em 05/08/2021

Assinatura do convênio com o governo estadualfoi realizada em São Paulo; Seba agradeceu ao presidente da Alesp, Carlão Pignatari (Foto: Reprodução/Redes sociais)

Da redação

O prefeito Jorge Seba (PSDB) anunciou, em suas redes sociais, que Votuporanga foi contemplada pelo programa Vale Gás, do governo estadual.“Agora, estamos no aguardo das orientações do Governo de SP para fazer chegar a quem mais precisa do benefício”, escreveu Seba.Quem participou da assinatura do convênio do governo do Estado com Votuporanga, realizado em São Paulo (capital), foi a secretária de Assistência Social, Meire Azevedo.Ainda nas redes sociais, Seba agradeceu ao deputado estadual Carlão Pignatari (PSDB), presidente da Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), por ter conseguido que Votuporanga fosse incluída na lista de cidades escolhidas.O benefício de R$ 300, pago em três parcelas bimensais de R$ 100, tem o objetivo de garantir a compra de botijões de gás de cozinha (GLP 13kg) para as famílias em situação de extrema pobreza e pobreza (renda mensal per capita de até R$ 178).O critério geral para o benefício inclui as famílias inscritas no CadÚnico e com essa renda. Segundo a secretaria de desenvolvimento social, Célia Parnes, serão atendidas prioritariamente pessoas que estão na fila do Bolsa Família."São pessoas que estão na extrema pobreza, que tem uma renda mensal de R$ 178 e não recebem o Bolsa Família. Famílias que estão na fila do Bolsa Família e receberão este apoio para a compra do botijão de gás", disse Célia Parnes.Para consultar se tem direito ao benefício, a pessoa deve entrar no site do Vale Gás (valegas.sp.gov.br) e digitar o número do NIS (Número de Inscrição Social).Na sequência, o cidadão vai receber uma mensagem se a sua família é ou não elegível ao benefício, e poderá obter orientações sobre como realizar o saque no site oficial do programa Bolsa do Povo.O governo paulista destaca que é importante manter dados pessoais atualizados no cadastro do site Bolsa do Povo para receber informações sobre o programa. Caso ainda não tenha feito isso, a pessoa deve acessar a página e preencher o formulário conforme seus documentos pessoais.A administração estadual alertou ainda que não solicita nenhuma informação por SMS ou WhatsApp e nem envia links. "Todas as informações referentes ao Vale Gás e outros programas inseridos no portal Bolsa do Povo estarão sempre na área restrita do site", diz um comunicado.Para tirar dúvidas dos usuários, o governo disponibilizou dois números de telefone:Central de Atendimento Direito (0800 7979 80) e Assistente Virtual WhatsApp(11 98714-2645).