Aberto à comunidade, evento tem o objetivo de abordar as principais tendências de mercado; inscrições já estão abertas no site da Unifev

publicado em 20/08/2021

Na oportunidade, serão ministradas palestras e minicursos com profissionais atuantes de diferentes segmentos da área (Imagem: Unifev)

A Unifev realizará, de forma on-line, entre os dias 30 de agosto e 03 de setembro, a sua 21ª Jornada de Estudos do curso de Educação Física. O evento é aberto à comunidade, que pode se inscrever pelo site da instituição até 25 de agosto, sem custo.

Na oportunidade, serão ministradas palestras e minicursos com profissionais atuantes de diferentes segmentos da área. Entre eles, estão: o Me. Anselmo Pereira Sbragia; o Dr. Hudson Fabricius Peres Nunes; o Dr. Leonardo Trevisan Costa; as especialistas Fernanda Cristina Blanco de Paula e Patrícia Dosse; o Dr. Ricardo Santim; o Esp. Rômulo Fernandes; a Ma. Luciana Bortoleto; a Dra. Érica Cristina Cerantola; e a Dra. Juliana Martuscelli da Silva Prado.

Para o coordenador da graduação, professor Valter Brighetti, a Jornada é uma forma de atualizar os alunos sobre o mundo do trabalho. “Este momento é muito importante, pois proporciona vivências práticas vinculadas aos fundamentos teóricos que aprendemos durante as aulas, assim, podemos discutir acerca da profissão e as mudanças relacionadas à formação profissional”, explicou.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3405-9990.

21ª Jornada de Estudos do Curso de Educação Física

Data: 30/08 a 03/09

Horário: a partir das 19h30

Local: plataforma Teams