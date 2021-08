Extensão será realizada de forma on-line, pela plataforma Teams, com início no dia 26 de agosto; inscrições estão abertas no site da Unifev

publicado em 02/08/2021

Objetivo do curso é capacitar os participantes a compreender as formas de juros e as principais funções da matemática financeira (Imagem: Divulgação)

Os cursos de Administração e Ciências Contábeis da Unifev promoverão, a partir do dia 26 de agosto, uma atividade de extensão sobre Matemática Financeira usando HP 12C e Excel. A capacitação, aberta aos alunos da instituição e à comunidade, será realizada em quatro encontros on-line, na plataforma Teams.As inscrições estão abertas no, até o dia 20 de agosto. Alunos ainda têm a opção de inscrever por meio do Portal. O valor do investimento é de R$ 150, que pode ser parcelado em até seis vezes. A carga horária é de 16 horas.O objetivo do curso é capacitar os participantes a compreender as formas de juros (simples e composto) e as principais funções da matemática financeira. Os encontros serão ministrados pelo Prof. Me. Carlos Roberto Garcia Cottas.Mais informações podem ser obtidas pelo telefone/WhatsApp (17) 3405-9990.