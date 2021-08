Vereadora foi denunciada por quebra de decoro após usar seu “Pix” pessoal para arrecadar fundos para o “Prato Solidário”

publicado em 04/08/2021

Sueli acredita que tudo não passa de perseguição política oriunda do grupo pelo qual foi eleita e acabou expulsa, em razão de seu posicionamento contrário aos interesses da oposição (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

A vereadora Sueli Friósi (Avante) foi denunciada esta semana por quebra de decoro parlamentar. A representação, assinada por um homem, identificado como João Nunes, aponta que ela teria utilizado o “Pix” de sua conta pessoal para arrecadar fundos para uma campanha municipal o que, segundo ele, fere o Código de Ética da Câmara Municipal de Votuporanga.

O documento foi entregue a todos os vereadores, mas não foi oficializado à Comissão de Ética da Casa, uma vez que o denunciante não se identificou corretamente (com CPF, RG, endereço, etc). Mesmo assim o caso repercutiu nas redes sociais.

Conforme o documento, Sueli postou em suas redes sociais pedidos de doações de embalagens de marmitas para o programa “Prato Solidário”, realizado pela Prefeitura por meio do Fundo Social da Solidariedade.

“Nobres vereadores, a vereadora denunciada, em pleno exercício de seu mandato, faz uma publicação publica de uma ação social patrocinada pelo município e percebeu dinheiro em espécie através de transação bancária, através de sua chave Pix, Percebeu a mesma também doações de alimentos em flagrante afronta ao Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal. Um absurdo. Saliento que mesmo com as melhores intenções, os fins não justificam os meios e a autopromoção nesse sentido conclui-se em grave desvio de caráter”, diz a denúncia.

Outro lado

Procurada pelo A Cidade, Sueli Friósi disse que está com a consciência tranquila e que fez tudo pensando em ajudar o projeto. A parlamentar afirmou ainda que tem todos os comprovantes de que o dinheiro arrecadado foi destinado à causa anunciada e, apesar de não ser obrigada, apresentará um dossiê à Mesa Diretora da Câmara com a prestação de contas.

“Só tentei fazer o bem e o fiz como cidadã e não como vereadora. Na época o Prato Solidário havia recebido doações de carnes e alimentos e o que a dona Rose [Seba] me pediu foi para conseguir as embalagens, então fiz essa ação e a maioria dos recursos que consegui foi com amigos e até o meu marido fez uma doação para ajudar e eu tenho os comprovantes de tudo isso. Estranhei aquela documentação, pois para mim eu não fiz nada errado, pelo contrário, eu ajudei”, afirmou.