O secretário de Educação, Ederson Marcelo Batista, contou suas impressões deste primeiro momento da volta das aulas presenciais

publicado em 10/08/2021

A primeira semana de aulas presenciais na rede municipal foi tranquila e sem afastamentos por Covid, contou o secretário de Educação (Foto: A Cidade)

Da redação

Abençoada. Essa foi a resposta do secretário municipal de Educação, Ederson Marcelo Batista, quando perguntado pelo jornal A Cidade sobre como tinha sido a primeira semana de aulas presenciais na rede municipal, após tanto tempo parada.

Essa “bênção” tem duas partes. A primeira foi a adesão dos alunos ao retorno presencial, que, para o secretário, foi excelente (e a mudança, para melhor, da receptividade dos pais em relação ao retorno). A segunda foi o total de zero notificações de suspeitas, casos e afastamentos por Covid-19 nas escolas, tanto entre os profissionais da educação quanto os alunos.

Em entrevista à reportagem, o secretário detalhou suas impressões sobre este primeiro momento da retomada, os trabalhos desenvolvidos nas escolas e a perspectiva de ampliação do limite da presença de alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental.

Retorno

Para o secretário da Pasta, o retorno tranquilo às aulas presenciais é consequência de um plano de retomada que ele avaliou como eficiente e “bem alicerçado”. “Graças a esses itens e a força de cada profissional da educação, nós tivemos uma semana abençoada. Os alunos retornando cheios de vontade e de saudade do ambiente escolar e os profissionais se sentindo em segurança”, disse Batista.

Ele explicou que, atualmente, 35% dos alunos estão permitidos a voltarem às escolas, que oferecem o ensino híbrido (com atividades presenciais e on-line). Para isso, a quantidade de alunos foi dividida em três turmas, de forma que, no rodízio entre elas, os estudantes têm de um a dois dias de atividades presenciais nas escolas.

Dentro desse limite, Batista disse que 66% dos estudantes compareceram às escolas, o que representa aproximadamente cinco mil crianças. Para o secretário, essa é uma adesão excelente.

O secretário também observou que a receptividade dos pais em relação à volta presencial dos alunos também tem mudado. “Nós fizemos uma sondagem, em janeiro, e 70% das famílias eram contrárias ao retorno. Eles não queriam que voltassem as aulas de forma nenhuma. E hoje a gente tem praticamente o mesmo 70% [com as suas respectivas crianças] no interior das nossas escolas”, explicou o secretário.

Próximas etapas

O secretário da Educação também disse que a Pasta vai realizar um estudo, de 15 em 15 dias, para avaliar o cenário das escolas em relação à Covid. “É o período que levaria para uma contaminação e possibilidade de surto. Então daqui dez dias a gente vai avaliar esse cenário. É o período que levaria para uma contaminação e possibilidade de surto. Na nossa próxima avaliação, eu tenho certeza que a gente vai saltar de 35% para 50% e atender praticamente metade da nossa rede”, disse Batista.

O secretário também ressaltou que, apesar dos trabalhos da Pasta e das unidades escolares voltados a proteger os alunos contra o coronavírus, eles (e as famílias) também devem ser responsáveis e respeitar as medidas de segurança já conhecidas, por exemplo, usar máscara quando sair de casa, higienizar as mãos com álcool em gel e/ou sabão e respeitar o distanciamento social.