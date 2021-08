Operação será realizada a partir de segunda-feira (30) e a expectativa é de que seja concluída em aproximadamente 15 dias

publicado em 27/08/2021

O objetivo da intervenção, segundo a autarquia, é garantir a modernização das redes de abastecimento e a qualidade no serviço de distribuição de água (Foto: Divulgação/Saev Ambiental)

Da redação

A Saev Ambiental começou a obra para a substituir parte da adutora que faz a interligação entre dois sistemas: da ETA (Estação Tratamento de Água) Central e o Sistema de Abastecimento de Água da Zona Norte de Votuporanga.

A obra será executada a partir de segunda-feira (30) na avenida Emílio Arroyo Hernandes, no trecho que compreende as avenidas Nasser Marão e Jerônimo Figueira da Costa.

O objetivo da intervenção, segundo a autarquia, é garantir a modernização das redes de abastecimento e a qualidade no serviço de distribuição de água. A operação será realizada pelas equipes da Saev e a expectativa é de que seja concluída em aproximadamente 15 dias.

O responsável pelo Departamento Técnico Operacional da Saev, Ralf Silva Bonfim, explicou que a intervenção avançará por 200 metros na avenida Emílio Arroyo Hernandes. “A substituição dessa adutora de interligação será feita somente no trecho comprometido. Dessa forma, a adutora poderá ser utilizada com mais frequência, poupando ainda mais o uso da água na Represa Municipal”, disse.

O engenheiro e chefe do Departamento de Engenharia da Saev Ambiental, Gabriel Alves Dias Ferreira, disse que o projeto de execução consiste na substituição da tubulação. “A tubulação passará a ser de ferro fundido, considerado um material mais adequado e resistente para o trecho que será reparado. Essa intervenção vai impedir os constantes vazamentos que a rede vinha apresentando”, explicou.

Trânsito

Com a execução das obras nos próximos dias, o fluxo normal de veículos no entorno da avenida Emílio Arroyo poderá ser comprometido com interdições em parte da via. Para isso, agentes da Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança permanecerão no local logo nos primeiros dias para a orientação de motoristas e pedestres.