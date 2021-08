O vereador Professor Djalma (Podemos) utilizou seu tempo na sessão de segunda-feira (23) para cobrar mais atenção da Secretaria de Esportes aos campinhos de futebol

publicado em 24/08/2021

O vereador do Podemos, Professor Djalma, pediu para que a Secretaria de Esportes dê mais atenção aos campos de futebol (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

O vereador Professor Djalma (Podemos) utilizou seu tempo na sessão de segunda-feira (23) para cobrar mais atenção da Secretaria de Esportes aos campinhos de futebol espalhados pelos bairros da cidade. Segundo o parlamentar, esses espaços são fundamentais para afastar as crianças das drogas, e alguns deles não estão em situação adequada.

Para exemplificar sua reivindicação, Djalma apresentou um vídeo onde moradores da zona Norte estão jogando bola em um campo na chamada Reserva “Chico Mendes”, onde o espaço está deteriorado.

“Esse é um dos campinhos, na Reserva. Tem vários campinhos lá, mas todos estão em péssimo estado. E na periferia, um ponto forte que tem lá, na luta contra as coisas erradas, é o esporte. O futebol, para essas crianças, o esporte em geral, a gente sabe que salva vidas. Então, quantas crianças, na mão do esporte, se livram de um caminho errado? Nós temos o exemplo do trabalho do finado Deva, o trabalho no esporte e social, que contribuiu muito para a população daquele local. Precisamos dar mais atenção para esses espaços”, disse o parlamentar.