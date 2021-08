Mesmo com a crise provocada pela pandemia, 115 empresas abriram as portas nos últimos 30 dias, enquanto “apenas” 30 fecharam

publicado em 20/08/2021

O secretário de Desenvolvimento, Rodrigo Beleza, está otimista com os números; Paulo Henrique e sua esposa Dany Garcia, acreditaram e investiram na cidade (Fotos: Foco Studio/A Cidade)

Franclin Duarte

A pandemia de Covid-19 ainda não acabou, mas com o avanço da vacinação e a queda no número de hospitalizações a retomada econômica está chegando mais rápida do que o esperado em Votuporanga. Em julho deste ano, o município bateu o recorde de abertura de novas empresas, conforme dados obtidos com exclusividade pelo A Cidade, junto à Secretaria Municipal da Fazenda.

O balanço positivo revela que, mesmo em meio à crise, 115 empresas abriram suas portas na cidade, enquanto “apenas” 30 fecharam, o que representa um saldo positivo de 85 novas empresas no município.

“Gosto sempre de olhar as coisas com otimismo, e esse resultado para Votuporanga é um sinal muito positivo de que estamos no caminho da retomada. Agora, com o avanço da vacinação, ela acontecerá de forma ainda mais rápida e organizada, graças ao plano de retomada que estamos colocando em prática”, disse o secretário de Desenvolvimento Econômico Rodrigo Beleza.

E não são apenas pequenas empresas, como muitos podem imaginar. Tem supermercado, dois hotéis de grande porte, lojas de roupas, de móveis e de eletrodomésticos, além de lanchonetes e restaurantes, entre outras. Um dos exemplos é o restaurante “Churrasco Caipira”, do advogado e empresário Paulo Henrique Rodrigues de Oliveira.

A empresa, que tem pouco mais de um mês de funcionamento, gera seis empregos fixos e mais cinco freelances, mas com a superação de todas as expectativas e metas planejadas, mais funcionários devem ser contratados em breve.

“Votuporanga é uma cidade muito atraente para investimentos. Resolvemos investir, mesmo no atual cenário, pois acreditamos no potencial de Votuporanga e até agora o retorno foi muito além de minhas expectativas. E a perspectiva é de que daqui para frente, com o avanço da vacinação e a retomada a tendência é só melhorar”, concluiu o empresário.