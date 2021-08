Agricultores poderão comercializar suas produções agrícolas para merenda escolar; edital do chamamento público está disponível no site da Prefeitura

publicado em 10/08/2021

Os interessados deverão apresentar os documentos de habilitação e proposta até às 14h30 do dia 20 de agosto (Imagem: Reprodução/Prefeitura de Votuporanga)

em Licitações . Entre as informações detalhadas estão as especificações dos gêneros alimentícios e valores de referência. A Prefeitura de Votuporanga publicou edital de chamamento público para aquisição de alimentos vindos da agricultura familiar destinados à alimentação escolar, em atendimento ao PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar) durante o período de seis meses. O Edital de Chamada Pública Nº 005/2021 está disponível no site da Prefeitura,. Entre as informações detalhadas estão as especificações dos gêneros alimentícios e valores de referência.

Os interessados em participar do Chamamento deverão apresentar os Envelopes contendo Documentos de Habilitação e Proposta - Projeto de Venda, na Divisão de Licitações da Secretaria Municipal da Administração até às 14h30 do dia 20 de agosto. A abertura dos envelopes se dará na mesma data, às 15h. Informações sobre os documentos necessários devem ser obtidas no edital.

As entregas dos produtos deverão ser realizadas duas vezes por semana, na terça e na quinta, das 7h às 17h, diretamente nas escolas.