Prefeitura de Votuporanga oferece nova oportunidade gratuita de capacitação organizacional

Curso terá duas turmas com aulas no Sebrae-SP; inscrições encerram no dia 27 de agosto

publicado em 17/08/2021

Capacitação "Comportamento Empreendedor, Formação de Preço de Venda, Fluxo de Caixa e Marketing Digital" será realizada presencialmente de 30 de agosto a 2 de setembro (Imagem: Reprodução/Prefeitura de Votuporanga) Mais uma oportunidade de curso gratuito será oferecida pela Prefeitura de Votuporanga em parceria com o Programa "Empreenda Rápido", do Sebrae-SP.



Destinada a pessoas maiores de 18 anos, com o apoio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a capacitação "Comportamento Empreendedor, Formação de Preço de Venda, Fluxo de Caixa e Marketing Digital" será realizada presencialmente de 30 de agosto a 2 de setembro em duas turmas, com 30 vagas cada.



A turma matutina será ministrada das 9h às 13h e, a noturna, entre 18h30 e 22h30 na unidade do Sebrae-SP, localizada na avenida Dr. Wilson de Souza, nº 5.137, no bairro Residencial Esther, seguindo os protocolos de biossegurança em prevenção à Covid-19.



turma da manhã e turma da noite ). As inscrições, que seguem até o dia 27 deste mês, devem ser preenchidas conforme o período desejado ().



O curso é voltado aos microempreendedores individuais formalizados, empresários e empreendedores que desejam organizar seu próprio negócio.



Mais informações podem ser obtidas junto ao Sebrae-SP pelo telefone (17) 3405-9460 (opção 4).



