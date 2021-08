Inscrições podem ser feitas pelo site da Prefeitura até o dia 10 de agosto

publicado em 03/08/2021

As três vagas possuem salário de R$ 3.858,49; exigência é possuir ensino superior completo em Medicina e registro no CRM (Foto: Reprodução/Prefeitura de Votuporanga)

Da redação

site da Prefeitura até o dia 10 de agosto. A Prefeitura de Votuporanga abriu as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado Emergencial 04/2021 para contratação temporária de Especialista em Saúde XIV – Clínica Médica Geral. Ao todo, serão três vagas com carga horária de dez horas semanais. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas peloaté o dia 10 de agosto.

Os médicos atuarão no Projeto de Monitoramento e Rastreamento de casos suspeitos, confirmados e contatos da Covid-19 e demais ações de Atenção Básica, de Vigilância Epidemiológica e de média e alta complexidade.

Inscrições

Para se inscrever, os interessados devem acessar o site, clicar em + Serviços, Concursos Públicos e, por fim, em Processo Seletivo Simplificado Emergencial nº 04/2021; preencher o formulário e anexar os documentos necessários como títulos e comprovação de experiência profissional.

As três vagas possuem salário de R$ 3.858,49. A exigência é possuir ensino superior completo em Medicina e registro no CRM (Conselho Regional de Medicina).

A classificação será por meio de pontuação seguindo critérios definidos pelo edital. Os candidatos aprovados terão sua classificação publicada no Diário Oficial do Município de Votuporanga, também disponível no site da Prefeitura.

O prazo de validade do processo seletivo será de um ano, contados a partir da data de homologação do resultado final.