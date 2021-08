As inscrições ficarão abertas até o dia 13 de setembro; no total, são 20 vagas

publicado em 05/08/2021

O curso do Polo UAB terá duração de quatro anos, incluindo Estágio Curricular Supervisionado e horas de Atividades Complementares (Foto: A Cidade)

A Secretaria da Educação de Votuporanga informa que estarão abertas, a partir do dia 14 deste mês até às 16h do dia 13 de setembro, as inscrições para o preenchimento de 20 vagas no Polo da UAB (Universidade Aberta do Brasil), para o Processo Seletivo do curso de Licenciatura em Letras com habilidade em Inglês na modalidade Educação a Distância ofertado pela UFU (Universidade Federal de Uberlândia). O curso terá duração de quatro anos, incluindo Estágio Curricular Supervisionado e horas de Atividades Complementares.

exclusivamente pela internet no valor de R$ 117,00. O candidato deverá ter concluído o Ensino Médio até o período de inscrição. Os interessados deverão efetuar as inscrições

O Processo Seletivo será realizado em uma única etapa, de caráter eliminatório e classificatório, que consistirá em avaliação das notas do último ano do histórico escolar do ensino médio e prova de redação on-line no dia três de outubro.

No site, além de se inscrever, os candidatos também poderão acessar o edital para verificar a forma correta de preenchimento do Formulário de Inscrição, critérios de isenção, além de outras informações.

Polo UAB

A Prefeitura de Votuporanga é mantenedora do Polo UAB (Universidade Aberta do Brasil), onde 371 alunos frequentam cursos gratuitos de Ensino Superior oferecidos por Universidades Públicas e reconhecidos pelo MEC (Ministério da Educação). Os cursos têm suas aulas pelo modo EAD (Ensino a Distância), porém as provas são presenciais e realizadas todo bimestre.

Atualmente, 154 alunos estão matriculados na Univesp, nos cursos de Graduação em Pedagogia, Licenciatura em Matemática, Graduação em Engenharia de Computação, Graduação em Engenharia de Produção, Licenciatura em Pedagogia, Letras e Matemática; e de Computação, com Bacharel em Tecnologia da Informação, Bacharel em Ciência de Dados e Engenharia de Computação.

Os cursos de Graduação em Pedagogia e Graduação em Administração Pública, oferecidos pela UFU (Universidade Federal de Uberlândia), o de Especialização em Direitos Humanos, ministrado pela Unifesp (Universidade Federal de São Paulo) e o de Docência para Educação Profissional e Tecnológica, do IFSP (Instituto Federal de São Paulo), totalizam 217 alunos.